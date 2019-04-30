Восемь медалей завоевали казахстанские шахматисты на чемпионате мира среди школьников

После девяти туров классических шахмат золотые медали завоевали Ханзада Аманжол, Ельназ Калиахмет и Нургали Назерке в категориях до семи, девяти и 15 лет, соответственно. Серебренными призерами стали Алишер Абдсаттар и Эдгар Мамедов в — до семи и до девяти лет соответственно. Третьи места по праву достались Раяне Жумагали и Динмухамеду Тулендинову — до девяти лет, а также Айше Закировой — до 11 лет.

«Наши школьники показали отличные результаты, — говорит глава делегации Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Флюра Хасанова. — На чемпионате среди школьников прошлого года наши ребята завоевали шесть медалей, в этом же году — уже восемь».

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Казахстанские призеры этого чемпионата мира получили право участвовать в ЧМ среди школьников в следующем году.

«Блестящие результаты на школьном чемпионате мира доказывают, что шахматная культура в нашей стране продолжает развиваться, — уверена исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко. — И проект “Шахматы в школе”, который мы внедряем в систему общеобразовательных школ, лишь усилит тенденцию».

ЧМ среди школьников ежегодно собирает сильнейших представителей средних учебных заведений со всего мира. В этом году турнир проходил в турецком городе Лара, в нем приняли участие шахматисты 7−15 лет.