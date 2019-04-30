Финальный матч этапа Гран-при по шахматам может пройти в «Сколково»

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Первый из четырех этапов Гран-при FIDE пройдет в Москве с 16 по 30 мая. Турнир будет проходить по нокаут-системе.

«Мы думали о проведении финального матча этапа Гран-при по шахматам, сейчас смотрим, доступна ли самая лучшая площадка в “Сколково”, потому что в это же время [конференция] Startup Village проходит, а накануне — Международный форум по протоколу. И мы смотрим, помещаемся ли мы с шахматами в эти дни или нет. У нас есть несколько площадок в “Сколково”, поэтому не исключаю. Основные соревнования до финала будут проходить в Центральном шахматном клубе на Гоголевском бульваре, а вот финал мы думали сделать там, где будет массовое скопление людей, чтобы повысить интерес», — сказал Дворкович.

Он также отметил, что даже если этот конкретный матч не удастся вписать в расписание площадки «Сколково», то в ближайшее время в Инновационном центре все равно планируется проведение крупного соревнования по шахматам.

«Кроме того, в “Сколково” будет и теннисный стадион, и футбольный, и хоккейная площадка. На некоторых из них возможно проведение международных соревнований. По крайней мере, наши инвесторы теннисного стадиона, которые сейчас приступают к заключению контракта с нами, хотят делать сертифицированный теннисный центр, в котором можно будет проводить международные соревнования», — заключил Дворкович.