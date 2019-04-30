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30 апреля, источник: Vesti.kz

Шахматистка Гулисхан Нахбаева стала семикратной чемпионкой Казахстана

В Алматы завершился чемпионат Казахстана среди женщин. После девяти раундов в классике чемпионкой страны в седьмой раз стала гроссмейстер Гулисхан Нахбаева.

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Титул вице-чемпионки достался Гульмире Даулетовой, а «бронза» — Мадине Давлетбаевой. Всего в борьбе за звание чемпионки страны и призовой фонд в 2,5 млн тенге сошлись 10 шахматисток республики.

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«Может показаться, что после командного чемпионата мира, республиканское первенство — несложный турнир. Однако это большое заблуждение, — признается Гулисхан. — Все мои соперницы — сильные шахматистки, противостоять которым было нелегко. Но я, вложив максимум сил, гарантировала себе победу с внушительным отрывом».

Чемпионка Казахстана, помимо денежного приза в 600 тысяч тенге, получает право быть официальным участником от страны на личном чемпионате Азии и зональном турнире. Всего в женском финале приняли участие 10 шахматисток страны. По итогам турнира места с четвертого распределились соответственно между Асель Серикбай, Зейнеп Султанбек, Альфией Насыбулиной, Аминой Каирбековой, Меруерт Камалиденовой, Еленой Анкудиновой и Аружан Шаукен.

«Наша чемпионка поделилась, что не собирается останавливаться на достигнутом и намерена побить рекорд 11-кратной чемпионки КазССР Аиды Муслимовой» — говорит исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко.

Женский финал проходил по круговой системе в девять раундов с обсчетом рейтинга ФИДЕ. В чемпионате принимали участие призерки прошлогоднего финала, призерки полуфинала текущего года, а также шахматистки сборной Казахстана.

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