Карлсен сохранил лидерство в рейтинге FIDE, Непомнящий — восьмой

Россиянин Ян Непомнящий (2773) переместился с седьмой на восьмую строчку, Александр Грищук (2772) располагается на девятой позиции. Также в топ-20 рейтинга из представителей России входят Владислав Артемьев (2754, 14-е место), Владимир Крамник (2753, 15-е место), завершивший карьеру в январе, Сергей Карякин (2752, 16-е место) и Петр Свидлер (2739, 20-е место).