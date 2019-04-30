Карлсен сохранил лидерство в рейтинге FIDE, Непомнящий — восьмой

В активе Карлсена 2861 очко, вторым идет американец Фабиано Каруана (2816), замыкает тройку китаец Дин Лижэнь (2805).
Россиянин Ян Непомнящий (2773) переместился с седьмой на восьмую строчку, Александр Грищук (2772) располагается на девятой позиции. Также в топ-20 рейтинга из представителей России входят Владислав Артемьев (2754, 14-е место), Владимир Крамник (2753, 15-е место), завершивший карьеру в январе, Сергей Карякин (2752, 16-е место) и Петр Свидлер (2739, 20-е место).
В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2662), второе место занимает ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2590), третье — украинка Мария Музычук (2563). Лучшая из россиянок Екатерина Лагно (2554) занимает четвертое место. Еще две представительницы России находятся в первой десятке рейтинга — Александра Костенюк (2546, шестое место) и Александра Горячкина (2522, девятое место).