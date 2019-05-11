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01:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Карлсен выиграл рапид на этапе Grand Chess Tour в Абиджане

10 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялись заключительные три тура рапида первого этапа серии Grand Chess Tour.

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За победу начисляется 2 очка, за ничью — 1.

Турнир выиграл действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, набравший 15 очков. На 3 очка от лидера отстал американский гроссмейстер Хикару Накамура. По 11 очков в активе у француза Максима Вашье-Лаграва и американца Уэсли Со. Россиянин Сергей Карякин делит 7−8-е места с болгарином Веселином Топаловым.

11 и 12 мая участники сыграют два круга в блиц.

Grand Chess Tour. Рапид. Итоговое положение

1. Магнус Карлсен — 15 очков.
2. Хикару Накамура — 12.
3−4. Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со — по 11.
5. Дин Лижэнь — 10.
6. Вэй И — 9.
7−8. Сергей Карякин, Веселин Топалов — по 6.
9−10. Ян Непомнящий, Бассем Амин — по 5.

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