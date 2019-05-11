Карлсен выиграл рапид на этапе Grand Chess Tour в Абиджане
10 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялись заключительные три тура рапида первого этапа серии Grand Chess Tour.
10 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялись заключительные три тура рапида первого этапа серии Grand Chess Tour.
За победу начисляется 2 очка, за ничью — 1.
Турнир выиграл действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, набравший 15 очков. На 3 очка от лидера отстал американский гроссмейстер Хикару Накамура. По 11 очков в активе у француза Максима
11 и 12 мая участники сыграют два круга в блиц.
Grand Chess Tour. Рапид. Итоговое положение
1. Магнус Карлсен — 15 очков.
2. Хикару Накамура — 12.
3−4. Максим
5. Дин Лижэнь — 10.
6. Вэй И — 9.
7−8. Сергей Карякин, Веселин Топалов — по 6.
9−10. Ян Непомнящий, Бассем Амин — по 5.