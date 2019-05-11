Карлсен выиграл рапид на этапе Grand Chess Tour в Абиджане

Турнир выиграл действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, набравший 15 очков. На 3 очка от лидера отстал американский гроссмейстер Хикару Накамура. По 11 очков в активе у француза Максима Вашье-Лаграва и американца Уэсли Со. Россиянин Сергей Карякин делит 7−8-е места с болгарином Веселином Топаловым.