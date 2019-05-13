Карлсен стал победителем этапа Grand Chess Tour в Кот-д’Ивуаре

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье на турнире состоялся второй игровой день в блице. Карлсен провел девять партий, в которых одержал 5 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Россиянин Сергей Карякин выиграл 4 матча при трех ничьих и двух неудачах. Другой представитель России Ян Непомнящий одержал 3 победы, 4 партии свел вничью и дважды признал себя проигравшим.

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По итогам всего этапа норвежский гроссмейстер, выигравший рапид и ставший третьим в первый день блица, набрал 26,5 очков, следом расположились американец Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв, в активе которых по 23 балла. Карякин и Непомнящий разделили между собой седьмую строчку (по 15,5 балла).

В общем зачете Grand Chess Tour после первого этапа лидирует Карлсен (13 очков), Накамура и Вашье-Лаграв (по 9 баллов) занимают второе место, Непомнящий и Карякин (по 3,5 очка) делят седьмую строчку.