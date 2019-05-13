Карлсен стал победителем этапа Grand Chess Tour в Кот-д’Ивуаре
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен одержал победу на этапе Grand Chess Tour в Кот-д’Ивуаре.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен одержал победу на этапе Grand Chess Tour в Кот-д’Ивуаре.
В воскресенье на турнире состоялся второй игровой день в блице. Карлсен провел девять партий, в которых одержал 5 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Россиянин Сергей Карякин выиграл 4 матча при трех ничьих и двух неудачах. Другой представитель России Ян Непомнящий одержал 3 победы, 4 партии свел вничью и дважды признал себя проигравшим.
По итогам всего этапа норвежский гроссмейстер, выигравший рапид и ставший третьим в первый день блица, набрал 26,5 очков, следом расположились американец Хикару Накамура и француз Максим
В общем зачете Grand Chess Tour после первого этапа лидирует Карлсен (13 очков), Накамура и
Следующий этап турнира пройдет с 26 июня по 8 июля в Хорватии.