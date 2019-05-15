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15 мая, источник: Vesti.kz

Жансая Абдумалик стала первой казахстанкой-участницей Всемирных интеллектуальных игр

В китайском городе Хэншуй стартовали престижные соревнования IMSA World Masters Championship (Всемирные интеллектуальные игры), где впервые выступает представительница Казахстана. На турнир пробилась шахматистка Жансая Абдумалик.

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Всего в соревнованиях принимают участие 170 игроков из 36 стран. В 17 дисциплинах будут разыграны 99 комплектов медалей. В турнире по шахматам принимают участие 16 сильнейших представителей этой игры со всего мира.

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) провела отбор по результатам выступлений на шахматных турнирах в 2018—2019 годах, и впервые право выступать в этом элитном турнире завоевала представительница Казахстана Жансая Абдумалик.

Первые Всемирные интеллектуальные игры прошли в Пекине в 2008 году. И за десять лет существования турнира в нем приняли участие практически все известные шахматисты и шахматистки планеты.

Среди мужчин: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Хикару Накамура, Левон Аронян, Александр Грищук, Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров и многие другие.

Среди женщин: Хоу Ифань, Джу Вендзуй, Хампи Конеру, Александра Костенюк, Анна и Мария Музычук, Катерина Лагно, Антоанета Стефанова.

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