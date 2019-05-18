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20:13 (мск), источник: ТАСС

Грищук обыграл Карякина в первом раунде московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами обыграл соотечественника Сергея Карякина во второй партии стартового раунда этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

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Источник: РИА "Новости"

В первой партии шахматисты сыграли вничью. Таким образом, по итогам двух партий первого раунда победителем из этого противостояния вышел Грищук, набравший 1,5 очка. Также по итогам двух партий победы в стартовом раунде одержали россияне Даниил Дубов (соперник — голландец Аниш Гири), Ян Непомнящий (соперник — армянин Левон Аронян), Петр Свидлер (соперник — Никита Витюгов), китаец Вэй И (соперник — Дмитрий Яковенко) и поляк Радослав Войташек (соперник — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров).

Ничья по итогам двух партий зафиксирована в противостоянии поляка Яна-Кшиштофа Дуды и американца Уэсли Со, а также азербайджанца Теймура Раджабова и американца Хикару Накамуры. Для определения победителя им потребуется тай-брейк, который состоится в воскресенье.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE — 2019 состоит из четырех этапов — в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.

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