Грищук обыграл Карякина в первом раунде московского этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами обыграл соотечественника Сергея Карякина во второй партии стартового раунда этапа
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами обыграл соотечественника Сергея Карякина во второй партии стартового раунда этапа
В первой партии шахматисты сыграли вничью. Таким образом, по итогам двух партий первого раунда победителем из этого противостояния вышел Грищук, набравший 1,5 очка. Также по итогам двух партий победы в стартовом раунде одержали россияне Даниил Дубов (соперник — голландец Аниш Гири), Ян Непомнящий (соперник — армянин Левон Аронян), Петр Свидлер (соперник — Никита Витюгов), китаец Вэй И (соперник — Дмитрий Яковенко) и поляк Радослав Войташек (соперник — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров).
Ничья по итогам двух партий зафиксирована в противостоянии поляка
Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также