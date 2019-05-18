Грищук обыграл Карякина в первом раунде московского этапа Гран-при FIDE

Источник: РИА "Новости"

В первой партии шахматисты сыграли вничью. Таким образом, по итогам двух партий первого раунда победителем из этого противостояния вышел Грищук, набравший 1,5 очка. Также по итогам двух партий победы в стартовом раунде одержали россияне Даниил Дубов (соперник — голландец Аниш Гири), Ян Непомнящий (соперник — армянин Левон Аронян), Петр Свидлер (соперник — Никита Витюгов), китаец Вэй И (соперник — Дмитрий Яковенко) и поляк Радослав Войташек (соперник — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров).

Ничья по итогам двух партий зафиксирована в противостоянии поляка Яна-Кшиштофа Дуды и американца Уэсли Со, а также азербайджанца Теймура Раджабова и американца Хикару Накамуры. Для определения победителя им потребуется тай-брейк, который состоится в воскресенье.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.