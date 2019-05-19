Непомнящий сыграл вничью с Ароняном во 2-м туре этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии второго тура этапа
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии второго тура этапа
Субботняя партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась после 36-го хода.
Результаты других партий дня:
Аниш Гири (Нидерланды) — Даниил Дубов (Россия) — 0:1,
Сергей Карякин (Россия) — Александр Грищук (Россия) — 0:1,
Вэй И (Китай) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 1:0,
Радослав Войташек (Польша) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — ничья,
Теймур Раджабов (Азербайджан) — Хикару Накамура (США) — ничья,
Никита Витюгов (Россия) — Петр Свидлер (Россия) — 0:1.
Турнир проходит по