Непомнящий сыграл вничью с Ароняном во 2-м туре этапа Гран-при FIDE

Турнир проходит по нокаут-системе 17—29 мая с участием 16 игроков в Центральном доме шахматиста. Призовой фонд каждого из четырех этапов серии Гран-при FIDE составляет 130 тысяч евро. Всего в состязаниях выступит 22 гроссмейстера, два лучших игрока по итогам серии завоюют право участвовать в турнире претендентов-2020.