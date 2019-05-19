Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Германия1
США1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Австрия0
Чехия5
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар2
Барселона2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Армавир
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Фрозиноне
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т0
Краснодар3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Франция
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швейцария
Россия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чертаново2
Химки1
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи4
Торино1
Футбол. Зарубежный
21:30
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Интер
Хоккей. НХЛ
22:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тамбов1
Ротор0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия1
Балтика0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей2
Динамо2
Футбол. Зарубежный
13:30
Кьево0
Сампдория0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тюмень1
Зенит-22
Футбол. Зарубежный
13:00
Реал0
Бетис2
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь2
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал2
Локомотив2
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч1
Факел0
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск1
Нижний Новгород0
Все события
Фоторепортажи
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
19Дзюба с семьей, Заболотный на руках игроков, «Зенит» — чемпион!
01:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий сыграл вничью с Ароняном во 2-м туре этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии второго тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Субботняя партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась после 36-го хода.

Результаты других партий дня:

Аниш Гири (Нидерланды) — Даниил Дубов (Россия) — 0:1,

Сергей Карякин (Россия) — Александр Грищук (Россия) — 0:1,

Вэй И (Китай) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 1:0,

Радослав Войташек (Польша) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — ничья,

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Хикару Накамура (США) — ничья,

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Уэсли Со (США) — 0:1,

Никита Витюгов (Россия) — Петр Свидлер (Россия) — 0:1.

Турнир проходит по нокаут-системе 17—29 мая с участием 16 игроков в Центральном доме шахматиста. Призовой фонд каждого из четырех этапов серии Гран-при FIDE составляет 130 тысяч евро. Всего в состязаниях выступит 22 гроссмейстера, два лучших игрока по итогам серии завоюют право участвовать в турнире претендентов-2020.

 Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Шнуров высказался по приговору Кокорину и Мамаеву
Российские хоккеисты сыграют против швейцарцев в матче ЧМХ
Русские хоккеисты толпами бегут в Америку. Что не так с КХЛ?
Новое «Динамо»: супербюджет на трансферы и громкие новички
Кучеров и Гусев вместе с 7 лет. История близнецов сборной России
Мадридский «Реал» показал худший результат за 20 лет
«Ростов» — «Зенит»: Калачев — в старте хозяев на прощальный матч
Российские гимнастки выиграли все золотые медали на ЧЕ-2019
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь