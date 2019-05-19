Определились все четвертьфиналисты московского этапа Гран-при FIDE

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Также в воскресенье в тай-брейке в 1/8 финала американец Уэсли Со обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду.

Остальные четвертьфиналисты определились по итогам субботних матчей. В четвертьфинале сыграют Накамура и Даниил Дубов (Россия), Со и Александр Грищук (Россия), Вэй И (Китай) и Ян Непомнящий (Россия), Петр Свидлер (Россия) и Радослав Войташек (Польша). Первые партии четвертьфиналов пройдут 20 мая.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.