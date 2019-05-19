Определились все четвертьфиналисты московского этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Американский шахматист Хикару Накамура обыграл азербайджанца Теймура Раджабова в
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Американский шахматист Хикару Накамура обыграл азербайджанца Теймура Раджабова в
Также в воскресенье в
Остальные четвертьфиналисты определились по итогам субботних матчей. В четвертьфинале сыграют Накамура и Даниил Дубов (Россия), Со и Александр Грищук (Россия), Вэй И (Китай) и Ян Непомнящий (Россия), Петр Свидлер (Россия) и Радослав Войташек (Польша). Первые партии четвертьфиналов пройдут 20 мая.
Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также