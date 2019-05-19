Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Латвия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Анжи
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Австрия
Италия
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Болонья
Хоккей. НХЛ
19.05
Сан-Хосе Шаркс0
Сент-Луис Блюз5
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
19.05
Наполи4
Интер1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Франция0
Финляндия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Швейцария0
Россия3
Все события
Фоторепортажи
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
11ЦСКА выиграл Евролигу
19 мая, источник: ТАСС

Определились все четвертьфиналисты московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Американский шахматист Хикару Накамура обыграл азербайджанца Теймура Раджабова в тай-брейке в 1/8 финала на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Также в воскресенье в тай-брейке в 1/8 финала американец Уэсли Со обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду.

Остальные четвертьфиналисты определились по итогам субботних матчей. В четвертьфинале сыграют Накамура и Даниил Дубов (Россия), Со и Александр Грищук (Россия), Вэй И (Китай) и Ян Непомнящий (Россия), Петр Свидлер (Россия) и Радослав Войташек (Польша). Первые партии четвертьфиналов пройдут 20 мая.

Читайте также
Карлсен сохранил лидерство в рейтинге FIDE, Непомнящий — восьмой

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE — 2019 состоит из четырех этапов — в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.

 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Глушаков рассказал, когда и почему у него начался конфликт с Каррерой
Россия продолжает побеждать, определены 6 четвертьфиналистов ЧМХ
«Ростов» проводил Тимофея Калачева победой над чемпионом России
«Барселона» завершила сезон с рекордным отрывом от «Реала»
Восстание Галицкого: «Краснодар» впервые вышел в Лигу чемпионов
3 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе» в КС
Арбитр умер после остановки сердца в чемпионате Боливии
«Томь» взяла бронзу, Черышеву нужна одна победа: обзор тура ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь