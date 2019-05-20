Карякин в нокауте: Россия бьется за корону Карлсена

Источник: РИА "Новости"

Система отбора к матчу за чемпионскую корону, которой уже почти шесть лет владеет норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, сложна и многоступенчата, но все же попробуем в ней разобраться. Бросить вызов Магнусу сможет победитель турнира претендентов, где восемь гроссмейстеров сыграют по круговой системе в два круга (т.е. каждый с каждым по две партии, белыми и черными). А попасть в заветную восьмерку можно по-разному, но простых путей там нет.

Прежде всего, путевка достается шахматисту, проигравшему в последнем матче на первенство мира. Тут все ясно: это Фабиано Каруана (США), в конце 2018 года проигравший в Лондоне Магнусу Карлсену.

Две путевки получат победители Кубка мира: этот турнир пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре-октябре нынешнего года. Одну — победитель FIDE Grand Swiss Tournament 2019 (грандиозного турнира по швейцарской системе). Одну — обладатель наивысшего среднего рейтинга в период с февраля 2019 года по январь 2020. Одну — номинант организаторов турнира претендентов (при этом номинант должен соответствовать целому ряду критериев, абы кого выбрать нельзя). И еще две разыгрываются в серии Гран-при ФИДЕ, первый этап которой и стартовал в Москве.

Серия состоит из четырех турниров: они пройдут в мае в Москве, в июле в Риге, в ноябре в Гамбурге и в декабре в Тель-Авиве. В Гран-при участвуют 22 гроссмейстера, но у каждого из них есть только три попытки. Турниры серии проводятся по нокаут-системе при 16 участниках; гроссмейстеры борются за зачетные очки и разыгрывают призовой фонд €130 тыс. (а всего в серии «стоит на кону» €800 тыс.). Победитель каждого турнира получает 8 очков, финалист — 5, полуфиналисты — по 3, четвертьфиналисты — по 1. Кроме того, можно получить по дополнительному баллу за каждый матч, выигранный без тай-брейка. Нетрудно посчитать, что за один этап можно заработать максимум 12 зачетных баллов.

Текущий турнир проходит в старинном особняке в самом центре Москвы на Гоголевском бульваре, 14 — в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника. Для зрителей вход свободный: они могут не только посмотреть на игру выдающихся гроссмейстеров, но и послушать «живьем» популярного комментатора гроссмейстера Сергея Шипова.

Пары первого раунда были определены по жребию всего за пару часов до церемонии открытия, поэтому длительной целенаправленной подготовки «под соперника» участники были лишены. Наверняка в этом кроется одна из причин того, что практически все матчи получились яркими и бескомпромиссными.

Вот кто вступил в борьбу в Москве: Аниш Гири (2787, Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (2781, Азербайджан), Ян Непомнящий (2773, Россия), Александр Грищук (2772, Россия), Левон Аронян (2762, Армения), Хикару Накамура (2761, США), Теймур Раджабов (2759, Азербайджан), Уэсли Со (2754, США), Сергей Карякин (2752, Россия), Петр Свидлер (2739, Россия), Вэй И (2736, Китай), Никита Витюгов (2734, Россия), Ян-Кшиштоф Дуда (2728, Польша), Радослав Войташек (2724, Польша), Дмитрий Яковенко (2708, Россия) и Даниил Дубов (2690, Россия).

Семь участников из 16-ти — россияне, поэтому уже на старте дерби между нашими шахматистами были весьма вероятны. Так и случилось: жребий свел между собой москвичей Грищука и Карякина, а также петербуржцев Свидлера и Витюгова. Остальные пары составили: Гири — Дубов; Раджабов — Накамура; Дуда — Со; Непомнящий — Аронян; Вэй И — Яковенко и Войташек — Мамедьяров.

Карякин играл в первой партии белыми и, не получив перевеса по дебюту, быстро предложил ничью. Грищук в ответном поединке отнесся к «своей подаче» куда более рачительно: в чуть лучшем окончании терпеливо выискивал малейшие шансы на перевес, загнал соперника в цейтнот и сумел-таки сломить сопротивление «министра обороны», как прозвали Сергея после чемпионского матча 2016 года в Нью-Йорке.

Как известно, одно из достоинств нокаут-системы заключается в том, что оказавшийся в неважной форме игрок не должен страдать 10 дней или около того: проигравший может быстро собраться на новый турнир и взять там своеобразный реванш. Так и собирается поступить Сергей: он поедет в Шотландию на турнир по быстрым шахматам, где одним из его соперников станет чемпион мира Магнус Карлсен.

Никита Витюгов много лет входил в тренерский штаб своего именитого земляка, восьмикратного чемпиона России Петра Свидлера. И хотя года два назад их сотрудничество прекратилось, добрые человеческие отношения остались, а друзьям обычно непросто настроиться на серьезную междоусобную борьбу. Но формула обязывала: нокаут-система ничьих не признает.

В первой партии игравший белыми Витюгов агрессивно разыграл дебют и, если верить компьютеру, добился серьезного преимущества. Однако ему собственная позиция почему-то не нравилась, и он предложил ничью, которую Свидлер моментально принял — как выяснилось, Петр не питал иллюзий относительно оценки возникшего на доске положения.

А в ответной партии Никита, похоже, забыл свой домашний анализ и не сумел справиться с проблемами, которые ставил ему на каждом ходу Петр. Свидлер побеждает в основное время со счетом 1,5:0,5.

Крайне драматично сложился матч Шахрияра Мамедьярова с Радославом Войташеком. В первой партии азербайджанский гроссмейстер, играя черными, добился серьезного перевеса, и многие зрители уже мысленно вписали ему единичку в турнирную таблицу. Однако Радослав не опустил руки и стал цепляться буквально за каждую клетку шахматной доски, чтобы осложнить сопернику реализацию преимущества. Шахрияр в какой-то момент утратил контроль над ситуацией, стал играть «из общих соображений», и предпринятая им централизация короля оказалась роковой: черный монарх неожиданно попал в матовую сеть, выбраться из которой удалось лишь ценой фигуры. Радослав уверенно реализовал материальный перевес, а во второй партии относительно легко удержался черными.

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По схожему сценарию протекал матч Дмитрия Яковенко с Вэй И, вот только решающей там оказалась вторая партия (первая завершилась вничью). Дмитрий добился серьезного перевеса белыми, однако поторопился выиграть качество, недооценив контригры соперника. В итоге молодой китайский гроссмейстер, перехватив инициативу, выиграл партию и матч.

Ян Непомнящий очень уверенно переиграл Левона Ароняна 1,5:0,5. По словам армянского гроссмейстера, его подвела недостаточно глубокая дебютная подготовка. Хотя правильнее, наверное, сказать, что Ян оказался на полшага впереди в теоретических изысканиях на актуальных направлениях.

Настоящим украшением первого круга стала дуэль рейтинг-фаворита Аниша Гири с чемпионом мира по быстрым шахматам Даниилом Дубовым. Российский гроссмейстер славится своими оригинальными дебютными идеями, он всегда готов пожертвовать пешку, а то и две за инициативу.

Аниш принял вызов, ввязавшись в открытую борьбу; в результате в обеих партиях ему пришлось защищаться, вот только в первой — успешно, а во второй — нет. «Мне придется сделать серьезные выводы из этого матча, причем не только шахматные», — философски заметил Аниш сразу после окончания поединка.

Лишь в двух матчах из восьми победитель определялся на тай-брейке с укороченным контролем времени. Хикару Накамура и Теймур Раджабов обе партии в классику завершили короткими ничьими, а в дополнительное время американец взял верх 1,5:0,5. С таким же счетом его соотечественник Уэсли Со переиграл молодого поляка Яна-Кшиштофа Дуду, но только в «основное время» соперники обменялись ударами: вначале Дуда вышел вперед, а Со сумел сравнять счет. Пока что Уэсли единственный, кто сумел отыграться после поражения.

В понедельник в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника начинаются четвертьфиналы. В них встречаются:

Накамура — Дубов

Грищук — Со Вэй И — Непомнящий

Свидлер — Войшатек.