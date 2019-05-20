Карякин в нокауте: Россия бьется за корону Карлсена
В Москве стартовал первый турнир серии
В Москве стартовал первый турнир серии
Система отбора к матчу за чемпионскую корону, которой уже почти шесть лет владеет норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, сложна и многоступенчата, но все же попробуем в ней разобраться. Бросить вызов Магнусу сможет победитель турнира претендентов, где восемь гроссмейстеров сыграют по круговой системе в два круга (т.е. каждый с каждым по две партии, белыми и черными). А попасть в заветную восьмерку можно
Прежде всего, путевка достается шахматисту, проигравшему в последнем матче на первенство мира. Тут все ясно: это Фабиано Каруана (США), в конце 2018 года проигравший в Лондоне Магнусу Карлсену.
Две путевки получат победители Кубка мира: этот турнир пройдет в
Серия состоит из четырех турниров: они пройдут в мае в Москве, в июле в Риге, в ноябре в Гамбурге и в декабре в
Пары первого раунда были определены по жребию всего за пару часов до церемонии открытия, поэтому длительной целенаправленной подготовки «под соперника» участники были лишены. Наверняка в этом кроется одна из причин того, что практически все матчи получились яркими и бескомпромиссными.
Вот кто вступил в борьбу в Москве: Аниш Гири (2787, Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (2781, Азербайджан), Ян Непомнящий (2773, Россия), Александр Грищук (2772, Россия), Левон Аронян (2762, Армения), Хикару Накамура (2761, США), Теймур Раджабов (2759, Азербайджан), Уэсли Со (2754, США), Сергей Карякин (2752, Россия), Петр Свидлер (2739, Россия), Вэй И (2736, Китай), Никита Витюгов (2734, Россия),
Семь участников из 16-ти — россияне, поэтому уже на старте дерби между нашими шахматистами были весьма вероятны. Так и случилось: жребий свел между собой москвичей Грищука и Карякина, а также петербуржцев Свидлера и Витюгова. Остальные пары составили: Гири — Дубов; Раджабов — Накамура; Дуда — Со; Непомнящий — Аронян; Вэй И — Яковенко и Войташек — Мамедьяров.
Карякин играл в первой партии белыми и, не получив перевеса по дебюту, быстро предложил ничью. Грищук в ответном поединке отнесся к «своей подаче» куда более рачительно: в чуть лучшем окончании терпеливо выискивал малейшие шансы на перевес, загнал соперника в цейтнот и
Как известно, одно из достоинств
Никита Витюгов много лет входил в тренерский штаб своего именитого земляка, восьмикратного чемпиона России Петра Свидлера. И хотя года два назад их сотрудничество прекратилось, добрые человеческие отношения остались, а друзьям обычно непросто настроиться на серьезную междоусобную борьбу. Но формула обязывала:
А в ответной партии Никита, похоже, забыл свой домашний анализ и не сумел справиться с проблемами, которые ставил ему на каждом ходу Петр. Свидлер побеждает в основное время со счетом 1,5:0,5.
Крайне драматично сложился матч Шахрияра Мамедьярова с Радославом Войташеком. В первой партии азербайджанский гроссмейстер, играя черными, добился серьезного перевеса, и многие зрители уже мысленно вписали ему единичку в турнирную таблицу. Однако Радослав не опустил руки и стал цепляться буквально за каждую клетку шахматной доски, чтобы осложнить сопернику реализацию преимущества. Шахрияр в
По схожему сценарию протекал матч Дмитрия Яковенко с Вэй И, вот только решающей там оказалась вторая партия (первая завершилась вничью). Дмитрий добился серьезного перевеса белыми, однако поторопился выиграть качество, недооценив контригры соперника. В итоге молодой китайский гроссмейстер, перехватив инициативу, выиграл партию и матч.
Ян Непомнящий очень уверенно переиграл Левона Ароняна 1,5:0,5. По словам армянского гроссмейстера, его подвела недостаточно глубокая дебютная подготовка. Хотя правильнее, наверное, сказать, что Ян оказался на полшага впереди в теоретических изысканиях на актуальных направлениях.
Настоящим украшением первого круга стала дуэль
Аниш принял вызов, ввязавшись в открытую борьбу; в результате в обеих партиях ему пришлось защищаться, вот только в первой — успешно, а во второй — нет. «Мне придется сделать серьезные выводы из этого матча, причем не только шахматные», — философски заметил Аниш сразу после окончания поединка.
В понедельник в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника начинаются четвертьфиналы. В них встречаются:
Накамура — Дубов
Грищук — Со Вэй И — Непомнящий
Свидлер — Войшатек.
Владимир Барский