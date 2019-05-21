Почти в ста школах Казахстана будут обучать предмету «шахматы»

Источник: РИА "Новости"

«С 1 марта по 7 апреля в Казахстане проходил конкурс на реализацию данной программы. Всего нам поступило 111 заявок, и в течение месяца экспертный совет внимательно рассматривал каждую кандидатуру. Призовой фонд конкурса состоял из ноутбуков, колонок, МФУ, проектора, шахматных досок, фигур, часов, а также демонстрационного материала. Кроме этого школы получат программу обучения и методические пособия, разработанные Казахстанской федерацией шахмат специально для учащихся начальных классов», — рассказала менеджер проекта Салтанат Ногайбаланова.

На сегодняшний день данная программа уже реализована в 44 школах Алматы, Павлодара, Кызылорды и Шымкента, где обучается более двух тысяч школьников.

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Кроме того, для лучшего усвоения материала были подготовлены специальные учебные пособия, обучено 85 тренеров и 41 школьный психолог. Оценка влияния шахмат на детей проведена в 22 школах, в ней приняли участие более 1700 учащихся начальных классов.

«Шахматы в школе — одно из приоритетных направлений работы нашей федерации, — отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко. — К началу нового учебного года в республике программа будет функционировать уже в 84 школах в 34 городах и селах Казахстана. Отрадно, что конкурсом были охвачены все области республики, например, от Павлодара нам поступило 20 заявок. Мы были немного удивлены, что в конкурсе участвовала только одна школа из Уральска, несмотря на то, что в этом городе шахматам уделяется большое внимание. Учащиеся школ этого региона регулярно становятся призерами международных и республиканских турниров, а Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет уже внедряет программу дополнительного образования для взрослых по учебной дисциплине “Шахматы: теория и методология преподавания”».