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21 мая, источник: Vesti.kz

Почти в ста школах Казахстана будут обучать предмету «шахматы»

В конкурсе на реализацию программы «шахматы в школе» победили 40 образовательных учреждений республики, в которых с 1 сентября начнется обучение игре по методическим пособиям Казахстанской федерации шахмат, сообщает пресс-служба организации. Также призеры конкурса получат полное техническое оснащение для обучения.

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Источник: РИА "Новости"

«С 1 марта по 7 апреля в Казахстане проходил конкурс на реализацию данной программы. Всего нам поступило 111 заявок, и в течение месяца экспертный совет внимательно рассматривал каждую кандидатуру. Призовой фонд конкурса состоял из ноутбуков, колонок, МФУ, проектора, шахматных досок, фигур, часов, а также демонстрационного материала. Кроме этого школы получат программу обучения и методические пособия, разработанные Казахстанской федерацией шахмат специально для учащихся начальных классов», — рассказала менеджер проекта Салтанат Ногайбаланова.

На сегодняшний день данная программа уже реализована в 44 школах Алматы, Павлодара, Кызылорды и Шымкента, где обучается более двух тысяч школьников.

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Кроме того, для лучшего усвоения материала были подготовлены специальные учебные пособия, обучено 85 тренеров и 41 школьный психолог. Оценка влияния шахмат на детей проведена в 22 школах, в ней приняли участие более 1700 учащихся начальных классов.

«Шахматы в школе — одно из приоритетных направлений работы нашей федерации, — отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко. — К началу нового учебного года в республике программа будет функционировать уже в 84 школах в 34 городах и селах Казахстана. Отрадно, что конкурсом были охвачены все области республики, например, от Павлодара нам поступило 20 заявок. Мы были немного удивлены, что в конкурсе участвовала только одна школа из Уральска, несмотря на то, что в этом городе шахматам уделяется большое внимание. Учащиеся школ этого региона регулярно становятся призерами международных и республиканских турниров, а Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет уже внедряет программу дополнительного образования для взрослых по учебной дисциплине “Шахматы: теория и методология преподавания”».

Школы, победившие в конкурсе, представляют 30 различных городов и населенных пунктов страны, среди которых: Кокшетау, Актобе, Темир, Атырау, Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Шу, Жезказган, Караганда, Каркаралинск, Темиртау, Костанай, Кызылорда, Актау, Экибастуз, Петропавловск, Арыс, а также села: Балкашино, Куршим, Уварово, Кулан, Борсенгир, Актогай, Коктобе, Чернорецк, Енбекши, Енбекту, Чемолган.

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