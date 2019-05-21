Свидлер не вышел в полуфинал домашнего этапа Гран-при FIDE

Источник: Спорт РИА Новости

Во второй партии четвертьфинала Свидлер черными фигурами уступил поляку Радославу Войташеку, с которым в первой четвертьфинальной партии сыграл вничью.

Партии Даниил Дубов (Россия) — Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия) — Вэй И (Китай) и Уэсли Со (США) — Александр Грищук (Россия), как и днем ранее, завершились вничью. Полуфиналисты будут определены 22 мая по итогам тай-брейков.