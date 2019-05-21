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21 мая, источник: Спорт РИА Новости

Свидлер не вышел в полуфинал домашнего этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский шахматист Петр Свидлер не вышел в полуфинал первого этапа Гран-при FIDE, который проходит в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во второй партии четвертьфинала Свидлер черными фигурами уступил поляку Радославу Войташеку, с которым в первой четвертьфинальной партии сыграл вничью.

Партии Даниил Дубов (Россия) — Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия) — Вэй И (Китай) и Уэсли Со (США) — Александр Грищук (Россия), как и днем ранее, завершились вничью. Полуфиналисты будут определены 22 мая по итогам тай-брейков.

Соревнование 16 известных шахматистов проходит по нокаут-системе с 17 по 29 мая. В четырех турнирах Гран-при FIDE 2019 года выступают 22 гроссмейстера, два лучших игрока по итогам серии получат право сыграть в турнире претендентов 2020 года.

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