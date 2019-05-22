Грищук и Непомнящий вышли в полуфинал московского этапа Гран-при FIDE

Источник: ИТАР-ТАСС

Грищук в четвертьфинале на тай-брейке обыграл американца Уэсли Со, а Непомнящий победил китайца Вей Йи. Ранее во вторник россиянин Петр Свидлер уступил в четвертьфинале представителю Польши Радославу Войташеку, а американец Хикару Накамура на тай-брейке победил россиянина Даниила Дубова. В полуфинале Накамура сыграет с Грищуком, а Непомнящий встретится с Войташеком, первые партии полуфиналов пройдут 23 мая.

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Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.