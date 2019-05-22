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22 мая, источник: ТАСС

Грищук и Непомнящий вышли в полуфинал московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские шахматисты Александр Грищук и Ян Непомнящий вышли в полуфинал этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Грищук в четвертьфинале на тай-брейке обыграл американца Уэсли Со, а Непомнящий победил китайца Вей Йи. Ранее во вторник россиянин Петр Свидлер уступил в четвертьфинале представителю Польши Радославу Войташеку, а американец Хикару Накамура на тай-брейке победил россиянина Даниила Дубова. В полуфинале Накамура сыграет с Грищуком, а Непомнящий встретится с Войташеком, первые партии полуфиналов пройдут 23 мая.

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Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE — 2019 состоит из четырех этапов — в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.

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