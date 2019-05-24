Непомнящий и Войташек сыграли вничью в полуфинале этапа Гран-при в Москве
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком во второй партии полуфинального матча на первом этапе
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком во второй партии полуфинального матча на первом этапе
Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась вничью на 22-м ходу. Первая партия также закончилась ничейным результатом.
Победитель противостояния определится в субботу на