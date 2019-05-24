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24 мая, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий и Войташек сыграли вничью в полуфинале этапа Гран-при в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком во второй партии полуфинального матча на первом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась вничью на 22-м ходу. Первая партия также закончилась ничейным результатом.

Победитель противостояния определится в субботу на тай-брейке.

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