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24 мая, источник: ТАСС

Александр Грищук стал первым финалистом этапа Гран-при FIDE в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами одержал победу над американцем Хикару Накамурой во второй партии полуфинала этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

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Первая партия завершилась вничью. Таким образом, Грищук стал первым финалистом этапа Гран-при FIDE в Москве. Во второй партии другого полуфинала россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Польши Радославом Войташеком. Второй финалист определится по итогам тай-брейка, который пройдет 25 мая.

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Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE — 2019 состоит из четырех этапов — в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.

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