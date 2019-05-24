Александр Грищук стал первым финалистом этапа Гран-при FIDE в Москве

Первая партия завершилась вничью. Таким образом, Грищук стал первым финалистом этапа Гран-при FIDE в Москве. Во второй партии другого полуфинала россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Польши Радославом Войташеком. Второй финалист определится по итогам тай-брейка, который пройдет 25 мая.

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Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.