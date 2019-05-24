Александр Грищук стал первым финалистом этапа Гран-при FIDE в Москве
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами одержал победу над американцем Хикару Накамурой во второй партии полуфинала этапа
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами одержал победу над американцем Хикару Накамурой во второй партии полуфинала этапа
Первая партия завершилась вничью. Таким образом, Грищук стал первым финалистом этапа
Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также