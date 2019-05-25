Непомнящий и Войташек снова сыграли вничью в полуфинале этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий и поляк Радослав Войташек сыграли вничью в первой партии
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий и поляк Радослав Войташек сыграли вничью в первой партии
Партия между Непомнящим и Войташеком в субботу, в который россиянин играл черными фигурами, завершилась мировой на 41-м ходу.
Ранее две партии полуфинала в классические шахматы между соперниками также завершились вничью.