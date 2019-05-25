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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий победил Войташека и пробился в финал этапа Гран-при в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий обыграл поляка Радослава Войташека в четвертой партии тай-брейка полуфинального матча на первом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве, и пробился в финал соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

Шестая по счету партия между гроссмейстерами, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась победой россиянина на 28-м ходу.

В финале турнира Непомнящий сыграет с другим россиянином Александром Грищуком.

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