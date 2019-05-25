Непомнящий победил Войташека и пробился в финал этапа Гран-при в Москве
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий обыграл поляка Радослава Войташека в четвертой партии
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий обыграл поляка Радослава Войташека в четвертой партии
Шестая по счету партия между гроссмейстерами, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась победой россиянина на 28-м ходу.
В финале турнира Непомнящий сыграет с другим россиянином Александром Грищуком.