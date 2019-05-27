Грищук сыграл вничью с Непомнящим в 1-й партии финала этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим в первом матче финала этапа
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим в первом матче финала этапа
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась мирным исходом после 38-го хода Непомнящего, который играл черными фигурами.
Вторая партия финала пройдет во вторник.