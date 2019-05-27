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27 мая, источник: Спорт РИА Новости

Грищук сыграл вничью с Непомнящим в 1-й партии финала этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим в первом матче финала этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась мирным исходом после 38-го хода Непомнящего, который играл черными фигурами.

Вторая партия финала пройдет во вторник.

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