Непомнящий и Грищук в тай-брейке определят победителя московского этапа Гран-при FIDE

Источник: РИА "Новости"

Первая партия прошла в понедельник и также завершилась вничью. Для определения победителя российским шахматистам потребуется тай-брейк, который состоится в 29 мая. В полуфинале Непомнящий одержал победу над поляком Радославом Войташеком в тай-брейке, а Александр Грищук по итогам двух партий переиграл американца Хикару Накамуру.

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Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.