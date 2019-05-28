Непомнящий и Грищук в тай-брейке определят победителя московского этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком во второй партии финала этапа
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком во второй партии финала этапа
Первая партия прошла в понедельник и также завершилась вничью. Для определения победителя российским шахматистам потребуется
Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия включает в себя две партии, а также