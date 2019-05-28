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28 мая, источник: ТАСС

Непомнящий и Грищук в тай-брейке определят победителя московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком во второй партии финала этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

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Источник: РИА "Новости"

Первая партия прошла в понедельник и также завершилась вничью. Для определения победителя российским шахматистам потребуется тай-брейк, который состоится в 29 мая. В полуфинале Непомнящий одержал победу над поляком Радославом Войташеком в тай-брейке, а Александр Грищук по итогам двух партий переиграл американца Хикару Накамуру.

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Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE — 2019 состоит из четырех этапов — в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По их итогам два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.

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