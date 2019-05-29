Непомнящий стал победителем московского этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий стал победителем московского этапа
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий стал победителем московского этапа
В финале он обыграл соотечественника Александра Грищука в
Призовой фонд этапа составлял €130 тыс., Непомнящий получит €24 тыс. В рейтинге FIDE Непомнящий идет на восьмом месте, Грищук — на девятом.
Турнир с участием 16 шахматистов проходил по олимпийской системе, каждая стадия включала в себя две партии, а также при необходимости