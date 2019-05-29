Непомнящий после победы в Москве вышел в лидеры серии Гран-при FIDE
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий благодаря победе на стартовом турнире серии
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий благодаря победе на стартовом турнире серии
Непомнящий в среду на
Пять очков по итогам турнира у пробившегося в полуфинал поляка Радослава Войташека, три — у второго полуфиналиста американца Хикару Накамуры, по два — у россиян Даниила Дубова и Петра Свидлера, а также китайца Вэй И. Один балл у американца Уэсли Со.
Выбывшие в первом круге россияне Сергей Карякин, Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко, азербайджанцы Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, голландец Аниш Гири, армянин Левон Аронян и поляк
Состязание 16 гроссмейстеров проходило в Москве по