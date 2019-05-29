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29 мая, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий после победы в Москве вышел в лидеры серии Гран-при FIDE

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий благодаря победе на стартовом турнире серии Гран-при FIDE в Москве стал лидером состязания за право сыграть в турнире претендентов на мировую шахматную корону 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

Непомнящий в среду на тай-брейке в быстрые шахматы выиграл у соотечественника Александра Грищука со счетом 1,5−0,5 (суммарный результат поединка — 2,5−1,5). По итогам турнира победитель набрал восемь очков за первое место и одно в качестве бонуса за выигрыш в «классику» одного из микроматчей. Грищук заработал семь баллов (пять — за выход в финал и два — за два победных матча в «классике»).

Пять очков по итогам турнира у пробившегося в полуфинал поляка Радослава Войташека, три — у второго полуфиналиста американца Хикару Накамуры, по два — у россиян Даниила Дубова и Петра Свидлера, а также китайца Вэй И. Один балл у американца Уэсли Со.

Выбывшие в первом круге россияне Сергей Карякин, Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко, азербайджанцы Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, голландец Аниш Гири, армянин Левон Аронян и поляк Ян-Кшиштоф Дуда не набрали зачетных очков.

Состязание 16 гроссмейстеров проходило в Москве по нокаут-системе с 17 по 29 мая. В четырех турнирах Гран-при FIDE 2019 года выступают 22 шахматиста. Два лучших игрока по итогам серии получат право сыграть в турнире претендентов 2020 года, победитель которого осенью следующего года проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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