Российский шахматист Ян Непомнящий выиграл первый этап Гран-при в Москве
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем стартового этапа серии турниров
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем стартового этапа серии турниров
Две первые финальные партии в классические шахматы между Непомнящим и его соотечественником Александром Грищуком в понедельник и вторник закончились ничейными исходами. В среду на
«Очень рад занять первое место в таком сильном турнире, — сказал Непомнящий. — Цель была дойти до полуфинала или, может быть, до финала. Но выиграть турнир — особенно приятно. И если я пришел к финишу первым — наверное, играл неплохо. Но не могу сказать, что находился в
«Сложно считать, сколько надо набрать очков, чтобы выйти в турнир претендентов, — добавил победитель. — Понятно, что у меня шансы лучше, чем у тех, кто здесь вылетел в первом круге. Надо подойти в оптимальной форме к турнирам серии, которые пройдут в ноябре и декабре. Шансы на победу у меня не уменьшились, но они далеко не стопроцентные».
Финалист турнира Грищук подчеркнул, что для него стал сюрпризом выбор соперником Русской партии при действиях черным цветом. «Играя белыми фигурами, я столкнулся с ужасными сложностями, — отметил гроссмейстер. — И в классических шахматах, и сегодня в быстрых. Выбранная им Русская партия — это как удар ниже пояса. Потому что Ян всю жизнь играет только вариант Найдорфа (в Сицилианской защите) и сыграл им, наверное, около 400 партий. И ни одной Русской партии. Он лучше подготовился к матчу и играл лучше».
Соревнование 16 гроссмейстеров проходило по
Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов назвал большим успехом выход россиян в решающую стадию соревнований. «Российский финал на турнире серии
«Ян победил, потому что играл сильнее, — продолжил Филатов. — В классических шахматах была равная борьба равных гроссмейстеров, но сегодня Ян белыми фигурами в быстрых шахматах достаточно убедительно обыграл Александра. И я поздравляю его с очень уверенной победой в Москве. Надеюсь, что у него впереди еще много побед. Я верю в Яна и Александра. И все наши шахматисты, участвующие в серии
Жеребьевка матчей 1/8 финала состоялась 16 мая, накануне стартовых поединков. И в ряде партий уже в первом круге сошлись потенциальные претенденты на победу. А главной сенсацией стартовых противостояний стал выигрыш обладателя wild card Даниила Дубова в классические шахматы у
Обладатель 14-го стартового номера поляк Радослав Войташек нанес поражение номеру два по рейтингу в турнире азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову (1,5−0,5).
Петр Свидлер в дуэли петербуржцев выиграл у Никиты Витюгова (1,5−0,5), а седьмой российский участник состязаний Дмитрий Яковенко уступил китайцу Вэй И (0,5−1,5). В следующий раунд дружно шагнули и оба американца: Хикару Накамура победил азербайджанца Теймура Раджабова (1,5−0,5), а Уэсли Со на
Из четырех встреч за выход в полуфинальную стадию три завершились в поединках в быстрые шахматы — только Войташеку в четвертьфинале удалось с ходу продолжить победную серию, переиграв Свидлера в «классике» (1,5−0,5). После равенства в двух партиях в классические шахматы (1−1) успеха на
Четвертый по рейтингу шахматист турнира Грищук в полуфинальном противостоянии с Накамурой уложился в две партии, завершив вничью первую и убедительно выиграв вторую. А третий номер «посева» Непомнящий отдал гораздо больше сил в поединке с ярко проведшим турнир Войташеком. Две партии в классические шахматы не выявили победителя, также ничейными исходами завершились два поединка в быстрые шахматы и только в укороченном рапиде россиянин использовал ошибку соперника и вырвал победу. Итоговый счет матча — 3,5−2,5 в пользу Непомнящего, при этом в трех из четырех партий
Вторую позицию занимает Грищук, имеющий семь баллов. Пять очков набрал Войташек, три — Накамура, по два — Дубов, Свидлер и Вэй И, одно — Со. Гири, Раджабов, Дуда, Карякин, Аронян, Яковенко, Витюгов и Мамедьяров не имеют зачетных баллов в своем активе.
Второй этап серии
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