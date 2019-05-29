Российский шахматист Ян Непомнящий выиграл первый этап Гран-при в Москве

Источник: РИА "Новости"

Две первые финальные партии в классические шахматы между Непомнящим и его соотечественником Александром Грищуком в понедельник и вторник закончились ничейными исходами. В среду на тай-брейке в быстрые шахматы Непомнящий черными фигурами завершил партию первую вничью, а белыми во второй одержал победу. Общий итоговый результат решающего противостояния — 2,5−1,5.

«Очень рад занять первое место в таком сильном турнире, — сказал Непомнящий. — Цель была дойти до полуфинала или, может быть, до финала. Но выиграть турнир — особенно приятно. И если я пришел к финишу первым — наверное, играл неплохо. Но не могу сказать, что находился в какой-то атомной форме».

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«Сложно считать, сколько надо набрать очков, чтобы выйти в турнир претендентов, — добавил победитель. — Понятно, что у меня шансы лучше, чем у тех, кто здесь вылетел в первом круге. Надо подойти в оптимальной форме к турнирам серии, которые пройдут в ноябре и декабре. Шансы на победу у меня не уменьшились, но они далеко не стопроцентные».

Финалист турнира Грищук подчеркнул, что для него стал сюрпризом выбор соперником Русской партии при действиях черным цветом. «Играя белыми фигурами, я столкнулся с ужасными сложностями, — отметил гроссмейстер. — И в классических шахматах, и сегодня в быстрых. Выбранная им Русская партия — это как удар ниже пояса. Потому что Ян всю жизнь играет только вариант Найдорфа (в Сицилианской защите) и сыграл им, наверное, около 400 партий. И ни одной Русской партии. Он лучше подготовился к матчу и играл лучше».

Соревнование 16 гроссмейстеров проходило по нокаут-системе 17—29 мая в Центральном доме шахматиста. Призовой фонд каждого из четырех этапов серии составляет 130 тысяч евро, суммарный призовой фонд всей серии — 280 тысяч евро. Всего в состязаниях выступит 22 гроссмейстера, два лучших игрока по итогам серии завоюют право участвовать в турнире претендентов-2020. Победитель турнира претендентов проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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С чувством гордости

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов назвал большим успехом выход россиян в решающую стадию соревнований. «Российский финал на турнире серии Гран-при FIDE в Москве — это большой успех, — заявил РИА Новости глава РШФ. — Мы гордимся тем, что в турнире Гран-при состоялся российский финал, и лидеры нашей сборной показали такой блестящий результат. Самое главное, что победителем турнира в Москве стал российский гроссмейстер. Это хороший старт наших шахматистов в серии турниров Гран-при FIDE».

«Ян победил, потому что играл сильнее, — продолжил Филатов. — В классических шахматах была равная борьба равных гроссмейстеров, но сегодня Ян белыми фигурами в быстрых шахматах достаточно убедительно обыграл Александра. И я поздравляю его с очень уверенной победой в Москве. Надеюсь, что у него впереди еще много побед. Я верю в Яна и Александра. И все наши шахматисты, участвующие в серии Гран-при FIDE, еще имеют шансы на выход в турнир претендентов». Сенсация от Даниила Дубова.

Жеребьевка матчей 1/8 финала состоялась 16 мая, накануне стартовых поединков. И в ряде партий уже в первом круге сошлись потенциальные претенденты на победу. А главной сенсацией стартовых противостояний стал выигрыш обладателя wild card Даниила Дубова в классические шахматы у рейтинг-фаворита турнира голландца Аниша Гири. Россиянин завершил вничью первую партию и одержал красивую победу во второй, взяв верх в противостоянии со счетом 1,5−0,5.

Грищук на старте турнира вывел из борьбы соотечественника, финалиста матча за звание чемпиона мира 2016 года Сергея Карякина, а Непомнящий «снял с пробега» неоднократного участника турнира претендентов армянина Левона Ароняна (оба поединка завершились с результатом 1,5−0,5).

Обладатель 14-го стартового номера поляк Радослав Войташек нанес поражение номеру два по рейтингу в турнире азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову (1,5−0,5).

Петр Свидлер в дуэли петербуржцев выиграл у Никиты Витюгова (1,5−0,5), а седьмой российский участник состязаний Дмитрий Яковенко уступил китайцу Вэй И (0,5−1,5). В следующий раунд дружно шагнули и оба американца: Хикару Накамура победил азербайджанца Теймура Раджабова (1,5−0,5), а Уэсли Со на тай-брейке — поляка Яна-Кшиштофа Дуду (2,5−1,5).

Время тай-брейков

Из четырех встреч за выход в полуфинальную стадию три завершились в поединках в быстрые шахматы — только Войташеку в четвертьфинале удалось с ходу продолжить победную серию, переиграв Свидлера в «классике» (1,5−0,5). После равенства в двух партиях в классические шахматы (1−1) успеха на тай-брейке с суммарным счетом 2,5−1,5 добились Накамура, Грищук и Непомнящий, сломившие сопротивление соответственно Дубова, Со и Вэй И.

Четвертый по рейтингу шахматист турнира Грищук в полуфинальном противостоянии с Накамурой уложился в две партии, завершив вничью первую и убедительно выиграв вторую. А третий номер «посева» Непомнящий отдал гораздо больше сил в поединке с ярко проведшим турнир Войташеком. Две партии в классические шахматы не выявили победителя, также ничейными исходами завершились два поединка в быстрые шахматы и только в укороченном рапиде россиянин использовал ошибку соперника и вырвал победу. Итоговый счет матча — 3,5−2,5 в пользу Непомнящего, при этом в трех из четырех партий тай-брейка преимуществом владел польский гроссмейстер.

Непомнящий вышел в лидеры серии

Непомнящий по итогам турнира набрал девять зачетных очков и возглавил общий зачет серии турниров Гран-При (участники получали по одному дополнительному бонусному очку за выигрыш матча в классические шахматы).

Вторую позицию занимает Грищук, имеющий семь баллов. Пять очков набрал Войташек, три — Накамура, по два — Дубов, Свидлер и Вэй И, одно — Со. Гири, Раджабов, Дуда, Карякин, Аронян, Яковенко, Витюгов и Мамедьяров не имеют зачетных баллов в своем активе.

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Новые турниры и участники

Второй этап серии Гран-при FIDE состоится 11—25 июля в Риге, третий — 4—18 ноября в Гамбурге, заключительный — 10—24 декабря в Тель-Авиве. В борьбу также вступят француз Максим Вашье-Лаграв, болгарин Веселин Топалов, китаец Юй Янъи, индиец Пентала Харикришна и один представитель Израиля (на четвертом этапе, вне конкурса). Каждый (за исключением израильтянина) выступит в трех турнирах из четырех.