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13:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Крамник и Карякин в июне сыграют в блиц-турнире в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник, экс-претендент на титул Сергей Карякин, победитель первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) Ян Непомнящий и еще пять известных гроссмейстеров во второй декаде июня примут участие в необычном блиц-турнире в Москве, сообщил РИА Новости глава компании World Chess, организатора цикла за звание чемпиона мира по шахматам Илья Мерензон.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнование пройдет 10—16 июня, Непомнящий в среду выиграл стартовый турнир серии Гран-при FIDE, проходивший в Москве. Два лучших шахматиста по итогам четырех этапов серии выступят в турнире претендентов на мировую корону 2020 года.

«В Москве с 10 по 16 июня пройдет необычный турнир по блицу, — сказал по телефону Мерензон. — Это будет абсолютно революционный вид шахматного мероприятия, поскольку это телевизионный турнир, он пройдет в специальном павильоне. Такого в шахматах я не помню, по крайней мере — на таком высоком уровне. Призовой фонд составит 50 тысяч евро. В соревновании выступят восемь участников и среди них — (россияне) Владимир Крамник, который для этого специально возобновит карьеру, Сергей Карякин и Ян Непомнящий».

«Борьбу также поведут (азербайджанец) Теймур Раджабов, (израильтянин) Борис Гельфанд, (китаец Вэй) И, (россияне) Даниил Дубов и Эрнесто Инаркиев, — добавил собеседник. — Мини-матчи состоят из двух блиц-партий. А при равном счете пройдет решающая встреча — “армагеддон” (играющий белыми фигурами получает больше времени, но ничья выводит в следующий круг действующего черными). Самое интересное — турнир будет показан в прямом эфире по телевидению, как в России, так и в мире — в прайм-тайм. И он будет производиться в павильоне с виртуальной студией и визуальными эффектами. Это будет беспрецедентно».

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