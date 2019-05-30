Крамник и Карякин в июне сыграют в блиц-турнире в Москве

Источник: Спорт РИА Новости

Соревнование пройдет 10—16 июня , Непомнящий в среду выиграл стартовый турнир серии Гран-при FIDE, проходивший в Москве. Два лучших шахматиста по итогам четырех этапов серии выступят в турнире претендентов на мировую корону 2020 года.

«В Москве с 10 по 16 июня пройдет необычный турнир по блицу, — сказал по телефону Мерензон. — Это будет абсолютно революционный вид шахматного мероприятия, поскольку это телевизионный турнир, он пройдет в специальном павильоне. Такого в шахматах я не помню, по крайней мере — на таком высоком уровне. Призовой фонд составит 50 тысяч евро. В соревновании выступят восемь участников и среди них — (россияне) Владимир Крамник, который для этого специально возобновит карьеру, Сергей Карякин и Ян Непомнящий».