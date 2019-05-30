Крамник и Карякин в июне сыграют в блиц-турнире в Москве
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник,
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник,
Соревнование пройдет
«В Москве с 10 по 16 июня пройдет необычный турнир по блицу, — сказал по телефону Мерензон. — Это будет абсолютно революционный вид шахматного мероприятия, поскольку это телевизионный турнир, он пройдет в специальном павильоне. Такого в шахматах я не помню, по крайней мере — на таком высоком уровне. Призовой фонд составит 50 тысяч евро. В соревновании выступят восемь участников и среди них — (россияне) Владимир Крамник, который для этого специально возобновит карьеру, Сергей Карякин и Ян Непомнящий».
«Борьбу также поведут (азербайджанец) Теймур Раджабов, (израильтянин) Борис Гельфанд, (китаец Вэй) И, (россияне) Даниил Дубов и Эрнесто Инаркиев, — добавил собеседник. —