Грищук поднялся на шестое место в рейтинге FIDE
ТАСС, 31 мая. Россиянин Александр Грищук поднялся с девятой на шестую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в пятницу.
ТАСС, 31 мая. Россиянин Александр Грищук поднялся с девятой на шестую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в пятницу.
На счету Грищука 2775 очков. Россиянин Ян Непомнящий занимает седьмое место (2775), Владислав Артемьев (2761) — 10-й. Владимир Крамник (2753), в январе завершивший карьеру, занимает 15-е место. Сергей Карякин опустился на 17-ю строчку (2748).
Непомнящий 29 мая стал победителем московского этапа