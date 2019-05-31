Грищук поднялся на шестое место в рейтинге FIDE

Грищук поднялся на шестое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 мая. Россиянин Александр Грищук поднялся с девятой на шестую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в пятницу.