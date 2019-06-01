Путин: Турнир «Белая ладья» внес большой вклад в развитие шахмат в России

Источник: РИА "Новости"

Финальный этап всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья» проходит 1—11 июня в Дагомысе в Краснодарском крае.

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Президент добавил, что в РФ шахматы всегда пользовались особой популярностью, а россияне по праву гордятся именами выдающихся представителей отечественной шахматной школы, которые своими триумфальными победами и достижениями прославили её на весь мир.

«Большой вклад в развитие шахмат в России внёс знаменитый турнир “Белая ладья”, отмечающий в нынешнем году своё 50-летие. Для многих его участников он стал значимой вехой на пути к будущим успехам, позволил им впервые заявить о себе, набраться соревновательного опыта», — говорится в сообщении.