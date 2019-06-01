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1 июня, источник: Спорт РИА Новости

Путин: Турнир «Белая ладья» внес большой вклад в развитие шахмат в России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей финального этапа 50‑х открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций и отметил значимость турнира для развития шахмат в России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Источник: РИА "Новости"

Финальный этап всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья» проходит 1—11 июня в Дагомысе в Краснодарском крае.

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Президент добавил, что в РФ шахматы всегда пользовались особой популярностью, а россияне по праву гордятся именами выдающихся представителей отечественной шахматной школы, которые своими триумфальными победами и достижениями прославили её на весь мир.

«Большой вклад в развитие шахмат в России внёс знаменитый турнир “Белая ладья”, отмечающий в нынешнем году своё 50-летие. Для многих его участников он стал значимой вехой на пути к будущим успехам, позволил им впервые заявить о себе, набраться соревновательного опыта», — говорится в сообщении.

Путин также отметил важность того, что в последние годы серьёзную конкуренцию российским ребятам составляют юные спортсмены из других стран, которые интересуются шахматами и стремятся добиться впечатляющих результатов.

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