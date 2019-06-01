Путин: Турнир «Белая ладья» внес большой вклад в развитие шахмат в России

Финальный этап всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья» проходит 1—11 июня в Дагомысе в Краснодарском крае.
Президент добавил, что в РФ шахматы всегда пользовались особой популярностью, а россияне по праву гордятся именами выдающихся представителей отечественной шахматной школы, которые своими триумфальными победами и достижениями прославили её на весь мир.
«Большой вклад в развитие шахмат в России внёс знаменитый турнир “Белая ладья”, отмечающий в нынешнем году своё 50-летие. Для многих его участников он стал значимой вехой на пути к будущим успехам, позволил им впервые заявить о себе, набраться соревновательного опыта», — говорится в сообщении.
Путин также отметил важность того, что в последние годы серьёзную конкуренцию российским ребятам составляют юные спортсмены из других стран, которые интересуются шахматами и стремятся добиться впечатляющих результатов.