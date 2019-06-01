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1 июня, источник: ТАСС

Горячкина победила Гунину во втором туре шахматного турнира претенденток в Казани

ТАСС, 1 июня. Россиянка Александра Горячкина победила белыми фигурами соотечественницу Валентину Гунину во втором туре турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнование проходит в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

В других партиях второго тура Нана Дзагнидзе (Грузия) победила черными фигурами Анну Музычук (Украина), Александра Костенюк (Россия) сыграла вничью с Екатериной Лагно (Россия), Тань Чжунъи (Китай) и Мария Музычук (Украина) также не смогли выявить сильнейшего.

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По итогам двух туров на первое место в турнирной таблице вышли Дзагнидзе и Горячкина (обе — по 1,5 очка). Далее идут Костенюк, Лагно, Тань Чжунъи и Мария Музычук (все — по 1), замыкают таблицу Анна Музычук и Гунина (0,5). Партии третьего тура состоятся 2 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

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