Горячкина победила Гунину во втором туре шахматного турнира претенденток в Казани

По итогам двух туров на первое место в турнирной таблице вышли Дзагнидзе и Горячкина (обе — по 1,5 очка). Далее идут Костенюк, Лагно, Тань Чжунъи и Мария Музычук (все — по 1), замыкают таблицу Анна Музычук и Гунина (0,5). Партии третьего тура состоятся 2 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.