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2 июня, источник: ТАСС

Горячкина победила Лагно в третьем туре шахматного турнира претенденток в Казани

ТАСС, 2 июня. Россиянка Александра Горячкина победила белыми фигурами соотечественницу Екатерину Лагно в третьем туре турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнование проходит в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

В других партиях третьего тура Валентина Гунина (Россия) победила белыми фигурами соотечественницу Александру Костенюк, Нана Дзагнидзе (Грузия) обыграла Марию Музычук (Украина), а Тань Чжунъи (Китай) оказалась сильнее Анны Музычук (Украина).

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По итогам трех туров лидируют Дзагнидзе и Горячкина (обе — по 2,5 очка). Далее идут Тань Чжунъи (2), Гунина (1,5), Лагно и Мария Музычук (обе — по 1), замыкает таблицу Анна Музычук (0,5). Партии четвертого тура состоятся 4 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

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