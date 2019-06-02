Горячкина победила Лагно в третьем туре шахматного турнира претенденток в Казани

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.