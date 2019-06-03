Съезд Российской шахматной федерации проголосовал за изменение названия организации

Источник: РИА "Новости"

Съезд состоялся 2 июня в Дагомысе, входящем в муниципальное образование города Сочи. С приветственным словом к делегатам и гостям обратился президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. Вице-президент РШФ Павел Шинский зачитал телеграмму президента организации Андрея Филатова, который пожелал представителям региональных шахматных федераций плодотворной работы, сам Филатов не смог присутствовать на заседании по семейным обстоятельствам. Заседание вел глава шахматных федераций Кемеровской области и Сибирского федерального округа Максим Ивахин.

Исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и глава технической дирекции федерации Александр Ткачев рассказали о том, какие изменения и дополнения необходимо внести в устав Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация», чтобы привести документ в соответствие с действующим законодательством РФ.

Кроме того, был презентован официальный сайт Федерации шахмат России, а также представлена электронная версия учебника «Шахматная школа».