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20:40 (мск), источник: ТАСС

Горячкина обыграла Тань Чжунъи в пятом туре шахматного турнира претенденток в Казани

ТАСС, 5 июня. Россиянка Александра Горячкина победила белыми фигурами китаянку Тань Чжунъи в пятом туре турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнование проходит в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

В других партиях пятого тура россиянка Александра Костенюк победила белыми фигурами грузинку Нану Дзагнидзе, еще одна представительница России Екатерина Лагно белыми сыграла вничью с украинкой Анной Музычук, сестра которой — Мария Музычук черными фигурами также разошлась миром с россиянкой Валентиной Гуниной.

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По итогам пяти туров единоличным лидером стала Горячкина (4 очка), второй идет Дзагнидзе (3,5), третье место делят Тань Чжунъи, Лагно и Костенюк (по 2,5), далее идет Гунина (2), замыкают таблицу сестры Музычук (по 1,5). Партии шестого тура состоятся 6 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

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