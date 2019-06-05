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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

Грищук уступил Уэсли Со в «армагеддоне» во втором туре турнира в Ставангере

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук проиграл американцу Уэсли Со во втором туре шахматного турнира в норвежском Ставангере.

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Источник: РИА "Новости"

Партия с контролем времени «120 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход после 40-го хода», в которой Грищук играл белыми фигурами, завершились вничью. После этого шахматисты сыграли еще по одной партии в формате «армагеддона» (белые имеют 10 минут, черные — 7, но им достаточно сыграть вничью), в которой Со удалось отстоять ничейный результат и заработать одно очко.

Результаты остальных партий дня:

Левон Аронян (Армения) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 1:0,

Юй Янъи (Китай) — Дин Лижэнь (Китай) — 1:0,

Вишванатан Ананд (Индия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0:1,

Фабиано Каруана (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1:0.

После двух туров лидирует Мамедьяров (3,5 очка), далее следуют Карлсен и Юй Янъи (по 3), Каруана (2,5), Со, Динь Лижэнь и Аронян (по 2), Грищук (1), Вашье-Лаграв и Ананд (по 0,5).

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