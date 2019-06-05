Грищук уступил Уэсли Со в «армагеддоне» во втором туре турнира в Ставангере

Партия с контролем времени «120 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход после 40-го хода», в которой Грищук играл белыми фигурами, завершились вничью. После этого шахматисты сыграли еще по одной партии в формате «армагеддона» (белые имеют 10 минут, черные — 7, но им достаточно сыграть вничью), в которой Со удалось отстоять ничейный результат и заработать одно очко.