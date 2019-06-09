Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Футбол. Сборные
02:00
Мексика3
Эквадор2
Футбол. Сборные
9.06
Парагвай2
Гватемала0
Футбол. Сборные
9.06
Перу0
Колумбия3
Футбол. Сборные
9.06
Бразилия7
Гондурас0
Футбол. Лига наций
9.06
Португалия1
Нидерланды0
Футбол. Сборные
9.06
США0
Венесуэла3
Футбол. Сборные
9.06
Камерун2
Замбия1
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
11Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2020
9 июня, источник: ТАСС

Шахматистка Горячкина укрепила лидерство в турнире претенденток после победы над Костенюк

ТАСС, 9 июня. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Александрой Костенюк в партии восьмого тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам. Соревнование проходит в Казани.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В других партиях восьмого тура вничью сыграли сестры Анна и Мария Музычук с Украины, а также россиянки Екатерина Лагно и Валентина Гунина. Еще в одной партии китаянка Тань Чжунъи оказалась сильнее грузинки Наны Дзагнидзе.

Читайте также
Горячкина сыграла вничью с Марией Музычук в седьмом туре турнира претенденток

По итогам восьми туров Горячкина укрепила лидерство в турнирной таблице, набрав 6,5 очка, далее идут Лагно (4,5), Дзагнидзе (4), Гунина, Анна и Мария Музычук, Тань Чжунъи (по 3,5), Костенюк (3). Партии девятого тура состоятся 10 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Роналду выиграл еще один титул на уровне сборных
Кипер Англии забил пенальти и отбил решающий удар в серии
12 из 12. Надаль все еще непобедим на «Ролан Гаррос»
Сборная России продолжила подготовку к матчу с Кипром
«Гонку украли». Феттель лишился победы из-за спорного штрафа
«Барса» может расстаться с Дембеле из-за нарушений дисциплины
РФ провозилась с Италией сет в Лиге наций, а потом разгромила
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь