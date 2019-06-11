Шанс на корону: россиянка лидирует на турнире претенденток

Источник: РИА "Новости"

20-летняя россиянка Александра Горячкина лидирует на турнире претенденток в Казани. Она была включена в состав в последний момент после отказа экс-чемпионки мира Хоу Ифань. Что ж, пусть гроссмейстер из Китая, уже покорившая все вершины в женских шахматах, спокойно получает хорошее образование в Оксфорде, а наша Саша получит шанс побороться за корону с ее соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь.

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Впрочем, не будем забегать вперед. В спорте случается всякое, отыгрываются даже три мяча на ближних подступах к финалу Лиги чемпионов, поэтому перейдем лучше к описанию турнирных будней. Первый круг Горячкина завершила на первом месте с прекрасным результатом 5,5 очков из 7, на целых полтора очка опережая свою соотечественницу Екатерину Лагно и Нану Дзагнидзе из Грузии. Далее, в соответствии с правилами соревнований, четырем россиянкам предстояло в течение трех туров выяснять отношения между собой.

В восьмом туре «Саша-маленькая», как ее называют подруги по сборной, играла белыми с «Сашей-большой» — 12-й чемпионкой мира, многолетним лидером нашей команды Александрой Костенюк. Пытаясь выправить свое турнирное положение, Костенюк избрала острейший Венский вариант, где очень часто возникают напряженные ситуации с нарушенным материальным равновесием. Однако Горячкина отреагировала в своем стиле: отказавшись от излишнего риска, получила спокойную позицию с минимальным преимуществом.

Вскоре ей удалось, используя малозаметные неточности соперницы, создать черным слабую пешку на е6 и приступить к ее планомерной осаде. План увенчался полным успехом: пешка оказалась съедена. Костенюк попыталась было «замутить воду» и пожертвовала слона, но ничего из этой затеи не вышло: погасив вспышку активности черных, лидер записала себе в актив еще одну единичку.

В следующем туре сюжет отчасти повторился. Великолепное турнирное положение подсказывало Горячкиной действовать с большим запасом прочности (а она в любом случае любит играть именно так), и против яркого тактика Валентины Гуниной она избрала железобетонную защиту Каро-Канн. Этот дебют, например, служил верой и правдой Михаилу Ботвиннику в матч-реванше 1961 года с рижским гением Михаилом Талем, а годы спустя его взял на вооружение Анатолий Карпов и также добился впечатляющих успехов.

В наши дни Каро-Канн есть в репертуаре подавляющего большинства элитных шахматистов; более того, так любит играть черными и сама Валя Гунина.

Конечно же, ей прекрасно известно, что с наскока пробить построение черных, лишенное заметных слабостей, практически невозможно. Но бывают случаи, когда эмоции захлестывают; возможно, это был один из таких эпизодов. Гунина лихо надвинула пешки сначала на королевском, а потом и на ферзевом фланге, просмотрев эффектную переброску черного ферзя с одного края доски на другой. Шах — и белые оказались на распутье: направо пойдешь — пешку потеряешь, налево — останешься без рокировки при полной доске фигур. Валя пустила короля в свободное плавание, он даже в конце концов забрался глубоко в неприятельский тыл, но потерял по дороге почти всё свое войско.

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Две победы подряд — и Александра Горячкина увеличила отрыв от идущей на втором месте Екатерины Лагно до 2,5 очков. Фантастика!

Лагно играет в Казани с большим напором и страстью, но ей, складывается впечатление, не хватает энергии и немного фарта. Хотя в девятом туре, наобороть, удача ей улыбнулась. Играя черными с Костенюк, она избрала не просто изначально рискованную защиту Пирца-Уфимцева, но еще и ту ее разновидность, где черные жертвуют пешку за инициативу. Однако Александру эта линия не застала врасплох: инициативу соперницы белые постепенно погасили, а лишнюю пешку сохранили. Но стадию реализации Костенюк провела не лучшим образом и позволила Лагно спасти пол-очка.

Совсем разладилась игра у героини старта Наны Дзагнидзе: в восьмом и девятом турах она потерпела два поражения подряд и откатилась во вторую половину таблицы. Зато потихоньку набирают обороты после неудачного начала турнира сестры Анна и Мария Музычук: они уже вышли на 50-процентную отметку и сейчас делят 3−4 места.

В среду 12 июня состоится важнейший поединок: Екатерина Лагно сыграет белыми с Александрой Горячкиной. Излишне говорить, что это последний шанс для Кати сохранить хоть какую-то турнирную интригу.

Но как поставить дебютные проблемы непробиваемой Горячкиной, которая наверняка будет действовать подчеркнуто солидно, от обороны? Саша прекрасно играет эндшпиль, способна терпеливо долгими часами защищать чуть худшую позицию — то, чего терпеть не могут многие женщины, да и мужчины тоже. В общем, есть над чем поломать голову в третий выходной день Кате Лагно и ее помощникам-гроссмейстерам.

Положение после 9-го тура:

1. Александра Горячкина — 7,5 очков, 2. Екатерина Лагно — 5, 3−4. Мария Музычук, Анна Музычук — по 4,5, 5. Нана Дзагнидзе — 4, 6−8. Тань Чжунъи, Валентина Гунина, Александра Костенюк — по 3,5.