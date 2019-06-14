Горячкина выиграла шахматный турнир претенденток и сыграет в матче за титул чемпионки мира

В 12-м туре Горячкина сыграла вничью черными фигурами с китаянкой Тань Чжунъи и лидирует в таблице, набрав 9 очков. Украинка Анна Музычук, идущая на втором месте, набрала 6,5 очка и уже не сможет догнать россиянку, поскольку в двух оставшихся турах может набрать не более 2 очков. В других партиях россиянка Екатерина Лагно черными фигурами проиграла Анне Музычук, россиянка Александра Костенюк черными фигурами уступила грузинке Нане Дзагнидзе, россиянка Валентина Гунина черными фигурами обыграла украинскую шахматистку Марию Музычук.

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Третье место в турнирной таблице занимает Лагно (6), далее идут Мария Музычук, Дзагнидзе, Тань Чжунъи, Гунина (все — по 5,5), Костенюк (4,5). Партии 13-го тура состоятся 16 июня, турнир претенденток завершится в понедельник.

Горячкина получила право сыграть за титул с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Дата и место матча за шахматную корону еще не определены.

20-летняя Горячкина занимает восьмое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Она является двукратной чемпионкой России (2015, 2017), победительницей командного чемпионата мира (2017) и Европы (2017) в составе женской сборной России.

Матчи за шахматную корону

Первой чемпионкой мира по шахматам в 1927 году стала Вера Менчик, которая родилась в России, однако в 15 лет вслед за родителями переехала в Великобританию. Менчик не было равных в чемпионских турнирах и матчах вплоть до начала Второй мировой войны, однако в 1944 году она погибла в результате бомбардировки Лондона. С 1950 года FIDE определяла чемпионок мира по матчевой системе, вплоть до 1991 года сильнейшими на планете были исключительно советские шахматистки — Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе. До 1997 года участница матча за шахматную корону определялась в ходе турнира претенденток.

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С 2000 года обладательница титула выявлялась в турнирах по нокаут-системе. В период с 2008 по 2010 год чемпионкой мира была россиянка Александра Костенюк, победившая в финале нокаут-турнира 2008 года в Нальчике 14-летнюю китаянку Хоу Ифань, которая через два года впервые завоюет титул. С 2011 по 2017 год в матче за титул играли лучшая шахматистка по итогам серии Гран-при FIDE (претендентка) и победительница нокаут-турнира (действующая чемпионка мира).

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На предыдущем чемпионате мира, который прошел в Ханты-Мансийске по нокаут-системе в 2018 году, Лагно на тай-брейке уступила Цзюнь Вэньцзюнь. Поскольку в 2018 году Гран-при не был проведен, то китаянка должна сыграть с победительницей турнира претенденток — 2019, которой стала Горячкина. Цзюнь Вэньцзюнь стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокаут-турнире. 28-летняя китаянка является чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017), чемпионкой мира по классическим шахматам (2018), в рейтинге FIDE она занимает второе место.

После победы россиянина Аркадия Дворковича на выборах президента FIDE было принято решение упразднить чемпионат мира и проводить Кубок мира по нокаут-системе. По аналогии с мужским календарем Кубок мира будет являться отборочным соревнованием к турниру претенденток 2021 года. В сезоне-2019/20 будет возобновлено проведение Гран-при, который тоже будет отборочным соревнованием к турниру претенденток.