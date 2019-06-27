Российский шахматист Дубов победил в пятом туре турнира в Израиле
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над израильтянином Максимом Родштейном в партии пятого тура турнира в Нетанье (Израиль).
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над израильтянином Максимом Родштейном в партии пятого тура турнира в Нетанье (Израиль).
Другой представитель России Петр Свидлер сыграл вничью с украинцем Павлом Эльяновым.
Результаты других партий тура:
Илья Смирин (Израиль) — Леньер Домингес (Куба) — ничья,
Тамир Набати (Израиль) — Борис Гельфанд (Израиль) — ничья,
Евгений Постный (Израиль) — Люк Макшейн (Англия) — 1−0.
После пяти туров у Домингеса и Дубова по 3,5 балла. Смирин и Набати набрали по 3 очка, Макшейн и Гельфанд — по 2,5, Свидлер и Эльянов — по 2, Родштейн и Постный — по 1,5.
Шестой тур пройдет в пятницу.