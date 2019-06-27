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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

Российский шахматист Дубов победил в пятом туре турнира в Израиле

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над израильтянином Максимом Родштейном в партии пятого тура турнира в Нетанье (Израиль).

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Источник: РИА "Новости"

Другой представитель России Петр Свидлер сыграл вничью с украинцем Павлом Эльяновым.

Результаты других партий тура:

Илья Смирин (Израиль) — Леньер Домингес (Куба) — ничья,

Тамир Набати (Израиль) — Борис Гельфанд (Израиль) — ничья,

Евгений Постный (Израиль) — Люк Макшейн (Англия) — 1−0.

После пяти туров у Домингеса и Дубова по 3,5 балла. Смирин и Набати набрали по 3 очка, Макшейн и Гельфанд — по 2,5, Свидлер и Эльянов — по 2, Родштейн и Постный — по 1,5.

Шестой тур пройдет в пятницу.

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