Непомнящий поднялся на 6-е место в рейтинге FIDE

Непомнящий (2775) переместился на шестую строчку с седьмого места, обменявшись позициями с соотечественником Александром Грищуком (2766). Также в топ-20 рейтинга из представителей России входят Владислав Артемьев (2761, 11-е место), завершивший карьеру в январе Владимир Крамник (2753, 16-е место), Сергей Карякин (2748, 17-е место) и Петр Свидлер (2737, 20-е место).

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2659), второе место занимает ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2595). С восьмого на третье место поднялась россиянка Александра Горячкина (2564), в июне ставшая победительницей турнира претенденток. В первой десятке рейтинга из россиянок также находятся Екатерина Лагно (2549, 6-е место) и Александра Костенюк (2517, 9-е место).