Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
30 июня, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий поднялся на 6-е место в рейтинге FIDE

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся на 6-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Лидирует в рейтинге по-прежнему норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2872 очка), вторым идет американец Фабиано Каруана (2819), замыкает тройку китаец Дин Лижэнь (2812).

Видео
Ян Непомнящий победил Грищука в финале этапа Гран-при в Москве

Непомнящий (2775) переместился на шестую строчку с седьмого места, обменявшись позициями с соотечественником Александром Грищуком (2766). Также в топ-20 рейтинга из представителей России входят Владислав Артемьев (2761, 11-е место), завершивший карьеру в январе Владимир Крамник (2753, 16-е место), Сергей Карякин (2748, 17-е место) и Петр Свидлер (2737, 20-е место).

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2659), второе место занимает ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2595). С восьмого на третье место поднялась россиянка Александра Горячкина (2564), в июне ставшая победительницей турнира претенденток. В первой десятке рейтинга из россиянок также находятся Екатерина Лагно (2549, 6-е место) и Александра Костенюк (2517, 9-е место).

 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Судья остановил бой ММА из-за большого количества крови (видео)
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
Загитова нарядилась в легкий вариант кимоно (фото)
Фото биатлонистки в купальнике вернуло фанатам интерес к спорту
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
«Историческая победа». Дзюба — о матче, который мы не забудем
«Барселона» готова выкупить форварда у «Интера» за €112 млн
Обвинившая игрока в домогательствах модель раскритиковала Салаха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь