Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей России

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн. В следующем году в городе также пройдет Всемирная шахматная олимпиада.

«Можно сказать, что Ханты-Мансийск является неофициальной шахматной столицей России, — сказал Карякин. — Сколько проходило международных соревнований, внутренних турниров — не счесть. За 10 лет тут пройдут две шахматные Олимпиады, этот факт говорит сам за себя».

«Впервые я играл там в турнире претендентов и занял второе место, это мне придало огромную уверенность, а через два года в Москве — я уже победил, — добавил гроссмейстер. — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — шахматный регион, с отличной академией, дай бог, чтобы руководство продолжало с таким же вниманием относиться к шахматам».