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13:09 (мск), источник: ТАСС

Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей России

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ханты-Мансийск, где в сентябре пройдет Кубок мира по шахматам, является неофициальной столицей этого вида спорта в России. Такое мнение ТАСС по телефону высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн. В следующем году в городе также пройдет Всемирная шахматная олимпиада.

«Можно сказать, что Ханты-Мансийск является неофициальной шахматной столицей России, — сказал Карякин. — Сколько проходило международных соревнований, внутренних турниров — не счесть. За 10 лет тут пройдут две шахматные Олимпиады, этот факт говорит сам за себя».

«Впервые я играл там в турнире претендентов и занял второе место, это мне придало огромную уверенность, а через два года в Москве — я уже победил, — добавил гроссмейстер. — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — шахматный регион, с отличной академией, дай бог, чтобы руководство продолжало с таким же вниманием относиться к шахматам».

Ранее глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович заявил в разговоре с ТАСС, что организация не имеет опасений по проведению Кубка мира в Ханты-Мансийске.

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