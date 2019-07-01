Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей России
ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/.
ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/.
Кубок мира по шахматам пройдет в
«Можно сказать, что
«Впервые я играл там в турнире претендентов и занял второе место, это мне придало огромную уверенность, а через два года в Москве — я уже победил, — добавил гроссмейстер. —
Ранее глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович заявил в разговоре с ТАСС, что организация не имеет опасений по проведению Кубка мира в