Борис Гельфанд стал победителем турнира в Нетании

Источник: РИА "Новости"

Гельфанд во вторник в партии заключительного раунда черными фигурами сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом.

Также во вторник россиянин Даниил Дубов поделил очки с другим представителем Израиля Тамиром Набати, а еще один российский шахматист Петр Свидлер нанес поражение англичанину Люку Макшейну.

Результаты остальных партий тура:

Евгений Постный (Израиль) — Максим Родштейн (Израиль) — ничья;.

Илья Смирин (Израиль) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1.

По итогам девяти туров Гельфанд и Домингес набрали по 5,5 очка, но израильский шахматист расположился выше за счет лучших дополнительных показателей.