Борис Гельфанд стал победителем турнира в Нетании
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильский шахматист Борис Гельфанд стал победителем домашнего турнира, который проходил в Нетании.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильский шахматист Борис Гельфанд стал победителем домашнего турнира, который проходил в Нетании.
Гельфанд во вторник в партии заключительного раунда черными фигурами сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом.
Также во вторник россиянин Даниил Дубов поделил очки с другим представителем Израиля Тамиром Набати, а еще один российский шахматист Петр Свидлер нанес поражение англичанину Люку Макшейну.
Результаты остальных партий тура:
Евгений Постный (Израиль) — Максим Родштейн (Израиль) — ничья;.
Илья Смирин (Израиль) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1.
По итогам девяти туров Гельфанд и Домингес набрали по 5,5 очка, но израильский шахматист расположился выше за счет лучших дополнительных показателей.
Остальные шахматисты завершили турнир в следующей последовательности: 3. Эльянов (5), 4. Дубов (5), 5. Родштейн (4,5), 6. Свидлер (4,5), 7. Смирин (4,5), 8. Макшейн (4), 9. Набати (4), 10. Постный (2,5).