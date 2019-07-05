Непомнящий сыграл вничью с Со в девятом туре Grand Chess Tour

Ничья была зафиксирована после 42-го хода Со, который играл черными фигурами. Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.

После девяти туров лидерство сохраняет Карлсен, набравший 6,5 очка. Следом идут Со (6), Каруана, Непомнящий и Аронян (по 5), Дин Лижэнь (4,5), Вашье-Лаграв, Гири и Карякин (по 4), Мамедьяров и Ананд (по 3,5) и Накамура (3).