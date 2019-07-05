Непомнящий сыграл вничью с Со в девятом туре Grand Chess Tour
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий разошелся миром с американцем Уэсли Со в партии девятого тура этапа Grand Chess Tour в Загребе.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий разошелся миром с американцем Уэсли Со в партии девятого тура этапа Grand Chess Tour в Загребе.
Ничья была зафиксирована после 42-го хода Со, который играл черными фигурами. Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.
Результаты других партий дня:
Магнус Карлсен (Норвегия) — Левон Аронян (Армения) — ничья,
Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай) — ничья,
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Вишванатан Ананд (Индия) — 1:0,
Хикару Накамура (США) — Максим
После девяти туров лидерство сохраняет Карлсен, набравший 6,5 очка. Следом идут Со (6), Каруана, Непомнящий и Аронян (по 5), Дин Лижэнь (4,5),
Турнир завершится в воскресенье.