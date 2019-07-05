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5 июля, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий сыграл вничью с Со в девятом туре Grand Chess Tour

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий разошелся миром с американцем Уэсли Со в партии девятого тура этапа Grand Chess Tour в Загребе.

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Источник: РИА "Новости"

Ничья была зафиксирована после 42-го хода Со, который играл черными фигурами. Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.

Результаты других партий дня:

Магнус Карлсен (Норвегия) — Левон Аронян (Армения) — ничья,

Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай) — ничья,

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Вишванатан Ананд (Индия) — 1:0,

Хикару Накамура (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ничья.

После девяти туров лидерство сохраняет Карлсен, набравший 6,5 очка. Следом идут Со (6), Каруана, Непомнящий и Аронян (по 5), Дин Лижэнь (4,5), Вашье-Лаграв, Гири и Карякин (по 4), Мамедьяров и Ананд (по 3,5) и Накамура (3).

Турнир завершится в воскресенье.

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