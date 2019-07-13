Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Сочи
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Енисей
21
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Мордовия
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Авангард К
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Уфа
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Армавир
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
22
Все события
Фоторепортажи
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
15:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: FIDE может дисквалифицировать шахматиста Раусиса за мошенничество

ТАСС, 13 июля. Международная шахматная федерация (FIDE) может дисквалифицировать чешского гроссмейстера Игоря Раусиса за использование подсказок компьютера, которые он смотрел в мобильном телефоне. Об этом сообщает портал Chess.com.

Наверх

По информации портала, 58-летний шахматист был пойман с поличным в туалете во время турнира во французском Страсбурге, который проходит с 10 по 14 июля. FIDE начала расследование данного инцидента.

Читайте также
Шахматист Непомнящий поднялся на шестое место в рейтинге FIDE

«Я просто потерял голову, — заявил Раусис. — Я подтвердил факт использования телефона во время соревнований в письменном виде. По крайней мере произошедшее стало хорошим уроком, но не для меня — я уже сыграл свою последнюю партию в шахматы».

Также сообщается, что в раскрытии мошенничества участвовал главный арбитр турнира Лоран Фрейд. За Раусисом следили при помощи скрытой камеры в туалете.

Раусис представлял Латвию до 2003 года, Бангладеш до 2007 года, с 2007 года выступает за Чехию. Он выступал за сборную Латвии на трех шахматных олимпиадах, в 1995 году выиграл чемпионат страны. Раусис является самым возрастным действующим шахматистом в сотне лучших рейтинга FIDE, он занимает 53-е место.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
«Барселона» готова отдать за Неймара € 130 млн и трех игроков
Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
«Урал» и «Уфа» забили пять голов в матче чемпионата России
Синиша Михайлович рассказал, что страдает серьезным заболеванием
0,006 секунды решили судьбу поула на Гран-при Великобритании
«Челси» одержал первую победу под руководством Фрэнка Лэмпарда
МЮ поднял цену на французского хавбека до € 200 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь