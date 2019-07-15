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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карякин и Грищук вышли в четвертьфинал этапа Гран-при FIDE в Риге

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские шахматисты Сергей Карякин и Александр Грищук пробились в четвертьфинал второго этапа серии Гран-при FIDE, который проходит в Риге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Карякин обыграл в формате армагеддона голландца Аниша Гири — 5:4, а Грищук оказался сильнее своего соотечественника Никиты Витюгова — 3:1.

Результаты других матчей:

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Петр Свидлер (Россия) — 2,5:1,5.

Веселин Топалов (Болгария) — Хикару Накамура (США) — 2,5:1,5.

Пентала Харикришна (Индия) — Уэсли Со (США) — 1,5:2,5.

Юй Янъи (Китай) — Левон Аронян (Армения) — 4,5:4,5 (победа Янъи после армагеддона).

Карякин сыграет в четвертьфинале с Со, а Грищук — с Юй Янъи. Другие пары ¼ финала выглядят следующим образом: Дуда — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Топалов — Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Матчи второго раунда пройдут 15—17 июля.

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