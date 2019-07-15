Карякин и Грищук вышли в четвертьфинал этапа Гран-при FIDE в Риге
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские шахматисты Сергей Карякин и Александр Грищук пробились в четвертьфинал второго этапа серии
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские шахматисты Сергей Карякин и Александр Грищук пробились в четвертьфинал второго этапа серии
Карякин обыграл в формате армагеддона голландца Аниша Гири — 5:4, а Грищук оказался сильнее своего соотечественника Никиты Витюгова — 3:1.
Результаты других матчей:
Веселин Топалов (Болгария) — Хикару Накамура (США) — 2,5:1,5.
Пентала Харикришна (Индия) — Уэсли Со (США) — 1,5:2,5.
Юй Янъи (Китай) — Левон Аронян (Армения) — 4,5:4,5 (победа Янъи после армагеддона).
Карякин сыграет в четвертьфинале с Со, а Грищук — с Юй Янъи. Другие пары ¼ финала выглядят следующим образом: Дуда — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Топалов — Максим
Матчи второго раунда пройдут