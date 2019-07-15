Карякин и Грищук вышли в четвертьфинал этапа Гран-при FIDE в Риге

Карякин обыграл в формате армагеддона голландца Аниша Гири — 5:4, а Грищук оказался сильнее своего соотечественника Никиты Витюгова — 3:1.

Карякин сыграет в четвертьфинале с Со, а Грищук — с Юй Янъи. Другие пары ¼ финала выглядят следующим образом: Дуда — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Топалов — Максим Вашье-Лаграв (Франция).