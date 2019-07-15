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00:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий обыграл Кюлаотса во втором туре шахматного турнира в Дортмунде

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение эстонцу Кайдо Кюлаотсу во втором туре шахматного турнира в Дортмунде (Германия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 49-го хода.

Результаты остальных партий тура:

Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0:1,

Радослав Войташек (Польша) — Даниэль Фридман (Германия) — 1:0,

Рихард Раппорт (Венгрия) — Леньер Домингес (США) — ничья.

После двух туров Раппорт, Войташек, Домингес и Раджабов набрали по 1,5 балла, далее следуют Непомнящий и Фридман (по 1 баллу). Кюлаотс и Нисипяну очков пока не набрали.

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