Непомнящий обыграл Кюлаотса во втором туре шахматного турнира в Дортмунде

Воскресная партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 49-го хода.

После двух туров Раппорт, Войташек, Домингес и Раджабов набрали по 1,5 балла, далее следуют Непомнящий и Фридман (по 1 баллу). Кюлаотс и Нисипяну очков пока не набрали.