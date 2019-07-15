Непомнящий обыграл Кюлаотса во втором туре шахматного турнира в Дортмунде
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение эстонцу Кайдо Кюлаотсу во втором туре шахматного турнира в Дортмунде (Германия).
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение эстонцу Кайдо Кюлаотсу во втором туре шахматного турнира в Дортмунде (Германия).
Воскресная партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 49-го хода.
Результаты остальных партий тура:
Радослав Войташек (Польша) — Даниэль Фридман (Германия) — 1:0,
Рихард Раппорт (Венгрия) — Леньер Домингес (США) — ничья.
После двух туров Раппорт, Войташек, Домингес и Раджабов набрали по 1,5 балла, далее следуют Непомнящий и Фридман (по 1 баллу). Кюлаотс и Нисипяну очков пока не набрали.