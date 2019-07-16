Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.07
Селтик
Сараево
21
Футбол. Еврокубки
17.07
Сутьеска
Слован Бр
П 3:2
11
Футбол. Еврокубки
17.07
Марибор
Валюр
20
Футбол. Еврокубки
17.07
ЧФР
Астана
31
Футбол. Еврокубки
17.07
Пяст
БАТЭ
12
Футбол. Еврокубки
17.07
Лудогорец
Ференцварош
23
Футбол. Еврокубки
17.07
АИК
Арарат-Армения
31
Футбол. Еврокубки
17.07
Карабах
Партизани
20
Футбол. Еврокубки
17.07
Русенборг
Линфилд
40
Футбол. Еврокубки
17.07
Рига
Дандолк
П 4:5
00
Футбол. Еврокубки
17.07
Чихура
Фола
21
Все события
Фоторепортажи
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
16 июля, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий проиграл американцу Домингесу Пересу на турнире в Дортмунде

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл представителю США Леньеру Домингесу Пересу в третьем туре турнира в немецком Дортмунде.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник партия между Домингесом и Непомнящим, в которой россиянин играл черными фигурами, закончилась победой Леньера на 25-м ходу.

Результаты других партий тура:

Даниэль Фридман (Германия) — Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) — 0−1,

Кайдо Кюлаотс (Эстония) — Радослав Войташек (Польша) — 1−0,

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Рихард Раппорт (Венгрия) 0,5−0,5.

После трех туров таблицу соревнований возглавляет Домингес, набравший 2,5 балла. Второе-третье места делят Раппорт и Раджабов (по 2 очка). Далее располагаются Войташек (1,5 балла), а также Кюлаотс, Непомнящий, Нисипяну и Фридман, в активе которых по одному баллу.

 Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор
Самые яркие истории любви ЧМ-2018 год спустя
Капитан «Ростова» уйдет из команды после десяти лет в клубе
На первый матч «Алании» в ПФЛ пришли 15 тысяч зрителей (фото)
Арустамян: «Зенит» вступил в борьбу за вратаря сборной России
Президент «Дженоа» прибыл в Россию на переговоры со «Спартаком»
Аршавин: Алкоголь — это нормально, футбол и пиво всегда рядом
НХЛ показала лучшие моменты с участием Никиты Кучерова (видео)
Чемпион мира из России проведет бой с украинским боксером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь