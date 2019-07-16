Непомнящий проиграл американцу Домингесу Пересу на турнире в Дортмунде
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл представителю США Леньеру Домингесу Пересу в третьем туре турнира в немецком Дортмунде.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл представителю США Леньеру Домингесу Пересу в третьем туре турнира в немецком Дортмунде.
Во вторник партия между Домингесом и Непомнящим, в которой россиянин играл черными фигурами, закончилась победой Леньера на 25-м ходу.
Результаты других партий тура:
Даниэль Фридман (Германия) —
Кайдо Кюлаотс (Эстония) — Радослав Войташек (Польша) — 1−0,
Теймур Раджабов (Азербайджан) — Рихард Раппорт (Венгрия) 0,5−0,5.
После трех туров таблицу соревнований возглавляет Домингес, набравший 2,5 балла.