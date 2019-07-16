Непомнящий проиграл американцу Домингесу Пересу на турнире в Дортмунде

Во вторник партия между Домингесом и Непомнящим, в которой россиянин играл черными фигурами, закончилась победой Леньера на 25-м ходу.

После трех туров таблицу соревнований возглавляет Домингес, набравший 2,5 балла. Второе-третье места делят Раппорт и Раджабов (по 2 очка). Далее располагаются Войташек (1,5 балла), а также Кюлаотс, Непомнящий, Нисипяну и Фридман, в активе которых по одному баллу.