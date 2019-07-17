Грищук вышел в полуфинал Гран-при FIDE в Риге
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук вышел в полуфинал второго этапа
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук вышел в полуфинал второго этапа
Грищук обыграл на
В полуфинале Грищук встретится с
Этапы
По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.
Первый этап прошел в середине мая в Москве. Он завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл Грищука. Этап в Риге завершится 23 или 24 июля (в случае тай-брейка). Также пройдут этапы в Гамбурге (