Грищук вышел в полуфинал Гран-при FIDE в Риге

Источник: РИА "Новости"

Грищук обыграл на тай-брейке китайца Юй Янъи. В других парах тай-брейка россиянин Сергей Карякин проиграл американцу Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду. Ранее в полуфинал вышел француз Максим Вашье-Лаграв, победивший болгарина Веселина Топалова.

В полуфинале Грищук встретится с Вашье-Лагравом, Со — с Мамедьяровым. Партии пройдут 18, 19 июля. Тай-брейк, если понадобится, состоится 20 июля.

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Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.