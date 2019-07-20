Непомнящий обыграл немца Нисипяну в 6-м туре шахматного турнира в Дортмунде

Источник: РИА "Новости"

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 19-го хода.

В партиях Леньер Домингес Перес (США) — Кайдо Кюлаотс (Эстония), Теймур Раджабов (Азербайджан) — Даниэль Фридман (Германия) и Рихард Раппорт (Венгрия) — Радослав Войташек (Польша) были зафиксированы ничейные результаты.

Перед заключительным туром лидирует Домингес Перес (4 балла), далее следуют Раппорт, Раджабов и Войташек (по 3,5), Непомнящий (3), Фридман (2,5), Кюлаотс и Нисипяну (2).