Белорус Евгений Кондраченко победил в турнире по шашкам в Санкт-Петербурге
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный гроссмейстер из Гомеля Евгений Кондраченко стал победителем традиционного турнира по шашкам-64 «Белые ночи» в
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный гроссмейстер из Гомеля Евгений Кондраченко стал победителем традиционного турнира по шашкам-64 «Белые ночи» в
Белорус по итогам соревнований набрал 14 очков из 18 возможных и опередил россиян Михаила Горюнова (второе место) и Григория Гетманского (третья позиция). Также Евгений Кондраченко первенствовал в турнире по молниеносной игре.
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