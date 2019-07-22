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22 июля, источник: БЕЛТА

Белорус Евгений Кондраченко победил в турнире по шашкам в Санкт-Петербурге

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный гроссмейстер из Гомеля Евгений Кондраченко стал победителем традиционного турнира по шашкам-64 «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

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Белорус по итогам соревнований набрал 14 очков из 18 возможных и опередил россиян Михаила Горюнова (второе место) и Григория Гетманского (третья позиция). Также Евгений Кондраченко первенствовал в турнире по молниеносной игре.

В Санкт-Петербурге выступили 74 спортсмена из пяти стран.

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