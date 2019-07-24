Глава ОКР считает, что шахматная олимпиада поможет включению вида спорта в программу ОИ

Источник: РИА "Новости"

«Что касается шахмат, то меня часто спрашивают — могут ли они войти в программу Игр? И когда лучше играть — зимой или летом? Шахматы — универсальны, в этом году в Югре соберутся участники Кубка мира, а в 2020-м в Хантах [Ханты-Мансийске] пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Пока отдельно от МОК [Международного олимпийского комитета], но если придумают такой формат игры, который бы их устраивал, то я не сомневаюсь в перспективах игры как полноправной олимпийской дисциплины», — сказал Поздняков.

Он также отметил, что шахматы популярны во всем мире, по его словам, на данный момент на территории России проводятся крупные турниры под эгидой Мировой шахматной федерации (FIDE). «Эта игра популярна во всем мире. В России, например, у нас есть несколько ключевых регионов, таких как Ханты-Мансийск и Москва, где шахматам уделяется огромное внимание. Игра уже стала частью школьной программы по всей планете, наша страна проводит крупнейшие турниры под эгидой FIDE, которые поражают масштабом участников», — добавил глава ОКР.