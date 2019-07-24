Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Чайка
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Русенборг
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Торпедо М
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Химки
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Чертаново
Ротор
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Слован Бр
Фероникелли
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Армавир
11
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Луч
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нижний Новгород
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
20
Все события
Фоторепортажи
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
16:27 (мск), источник: ТАСС

Двадцать четыре российских спортсмена отобрались на Кубок мира по шахматам

ТАСС, 24 июля. Двадцать четыре россиянина квалифицировались на Кубок мира по шахматам 2019 года, который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В число участников турнира вошли Санан Сюгиров, Максим Матлаков, Евгений Наер, Антон Демченко, Даниил Юффа, Эрнесто Инаркиев, Алексей Сарана, Владислав Артемьев, Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Никита Петров, Александр Предке, Александр Рахманов, Даниил Дубов, Игорь Лысый, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов, Алексей Придорожный и Илья Ильюшенок. Всего в турнире примет участие 128 спортсменов, в том числе действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и другие.

По итогам турнира два сильнейших шахматиста получат право выступить на турнире претендентов за звание чемпиона мира 2020 года.

Кубок мира пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн. Победитель получит $110 тысяч.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти
Русские флаги и роботы-помощники: до Олимпиады в Токио ровно год
Виктор Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»
Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барсу»
«Тун» перед матчем со «Спартаком» расстался с лучшим бомбардиром
Кому умирать молодым: Дадашев и другие боксеры, погибшие в ринге
«Спартак-2» одержал вторую победу в чемпионате ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь