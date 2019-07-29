Грищук идет четвертым после шести туров этапа Grand Chess Tour в Париже

Грищук в воскресенье белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом и французом Максимом Вашье-Лагравом, а также победил черными соотечественника Даниила Дубова.

После двух игровых дней россиянин занимает четвертое место с семью очками. Лидирует Вашье-Лаграв, у которого баллов. Второе-третье места делят Ананд и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, набравшие по 8. В активе россиянина Яна Непомнящего, а также американцев Фабиано Каруаны и Хикару Накамуры — по 6 баллов, далее следуют азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (5), Дубов (3) и голландец Аниш Гири (2).