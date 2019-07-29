Текущие события
Футбол. Премьер-лига
28.07
ЦСКА
Локомотив
10
Футбол. Первый дивизион
28.07
Балтика
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
28.07
Авангард К
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
28.07
Ротор
Химки
11
Футбол. Первый дивизион
28.07
Мордовия
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
28.07
Нижний Новгород
Торпедо М
21
Все события
Фоторепортажи
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
01:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грищук идет четвертым после шести туров этапа Grand Chess Tour в Париже

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Александр Грищук занимает четвертое место после шести туров в быстрые шахматы на турнире серии Grand Chess Tour, который проходит в Париже.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Грищук в воскресенье белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом и французом Максимом Вашье-Лагравом, а также победил черными соотечественника Даниила Дубова.

После двух игровых дней россиянин занимает четвертое место с семью очками. Лидирует Вашье-Лаграв, у которого баллов. Второе-третье места делят Ананд и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, набравшие по 8. В активе россиянина Яна Непомнящего, а также американцев Фабиано Каруаны и Хикару Накамуры — по 6 баллов, далее следуют азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (5), Дубов (3) и голландец Аниш Гири (2).

В понедельник состоятся еще три тура в быстрые шахматы.

 Появилось видео вооруженного нападения на футболистов 'Арсенала'
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
ЦСКА выиграл дерби «новой эры». Благодаря ВАР
Сумасшествие в Германии. Россиянин — на подиуме Формулы-1
Азмун забил «Оренбургу» уже на 11 секунде. «Зенит» снова победил
Шомуродов — звезда РПЛ. Карпин растит в «Ростове» топ-форварда
Берналь стал самым молодым победителем «Тур де Франс» за 110 лет
Голландский футболист потребовал отпустить его в «Спартак»
Российский клуб отказался от чемпиона мира по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь