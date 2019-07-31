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31 июля, источник: ТАСС

Свыше 1 тыс. участников выступят на международном шахматном фестивале в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 1 тысячи человек примут участие в международном шахматном фестивале Eurasia Open, который открылся в Екатеринбурге. В этом соревновании выступят как любители, так и профессионалы.

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Источник: РИА "Новости"

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась во Дворце игровых видов спорта (ДИВС), передает корреспондент ТАСС с места событий. Турнирная программа фестиваля откроется партией между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и индийцем Пенталой Харикришной.

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В рамках фестиваля пройдут этапы мужского и детского Кубка России, для участия в них уже зарегистрировались почти 800 шахматистов из России, США, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Германии, Молдавии, Чехии, Сербии и Казахстана. В числе участников более 70 гроссмейстеров, международных мастеров и мастеров Международной шахматной федерации (FIDE). В турнире сыграют победители шахматных олимпиад, чемпионатов мира и Европы: Юрий Балашов, Артем Тимофеев, Людмила Саунина, Марина Гусева, Лея Гарифуллина, Артем Пингин и многие другие.

Международный фестиваль Eurasia Open впервые прошел в 2017 году, собрав 300 шахматистов. В 2018 году в нем участвовали уже более 800 игроков из России, Казахстана и Армении.

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