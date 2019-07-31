Свыше 1 тыс. участников выступят на международном шахматном фестивале в Екатеринбурге

В рамках фестиваля пройдут этапы мужского и детского Кубка России, для участия в них уже зарегистрировались почти 800 шахматистов из России, США, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Германии, Молдавии, Чехии, Сербии и Казахстана. В числе участников более 70 гроссмейстеров, международных мастеров и мастеров Международной шахматной федерации (FIDE). В турнире сыграют победители шахматных олимпиад, чемпионатов мира и Европы: Юрий Балашов, Артем Тимофеев, Людмила Саунина, Марина Гусева, Лея Гарифуллина, Артем Пингин и многие другие.